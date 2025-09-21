Raúl Jiménez ha sumado minutos a cuentagotas en la actual temporada con el Fulham, sus números son discretos y el protagonismo de meses pasados ha quedado en el olvido; al parecer su DT lo tiene borrado.

Marco Silva, DT del Fulham ha colocado a Rodrigo Muniz por encima de Raúl Jiménez en la actual temporada de la Premier League, el mexicano está en el olvido y sus participaciones en la cancha son contadas.

En lo que va de la temporada 2025-26 de la Premier League Raúl Jiménez sólo ha disputado 132 minutos de 450 posibles y no ha registrado ni goles ni asistencias. El único tanto del delantero mexicano llegó en la EFL Cup, en la victoria por 2-0 ante el Bristol City en la segunda ronda.

Con 34 años de edad y el contrato por expirar en 2026, las alarmas se encienden en la Selección Mexicana, pues su mejor delantero ha sido borrado de su equipo.

Números de Raúl Jiménez con el Fulham de la Premier League

En el verano del 2023, Raúl Jiménez irrumpió en el Fulham de la Premier League, desde entonces ha disputado 78 partidos, ha registrado 22 goles y ha dado tres asistencias. Sin embargo, su rendimiento ha ido a la baja, y en la actual campaña apenas y ha sumado minutos en la cancha.

En la temporada 2024-25, Raúl Jiménez disputó 38 partidos, registró 12 goles y dio tres asistencias en la Premier League.

La confianza que Marco Silva, DT del Fulham, le dio a Jiménez se desvaneció una temporada después, pues Raúl Jiménez apenas ha disputado cinco partidos de la Premier League y sólo en uno ha sido titular. No tiene goles ni asistencias que presumir.

What a night. 🤍 pic.twitter.com/tqCpQPOyHV — Fulham Football Club (@FulhamFC) September 20, 2025

¿Cómo quedó el Fulham vs Brentford de la Premier League?

En la jornada 5 de la Premier League, Fulham se impuso sin problemas al Brentford por marcador de 3-1, en el que Raúl Jiménez participó en la recta final.

Con el partido ya resuelto, Raúl Jiménez ingresó hasta el minuto 80 para ocupar el lugar de Rodrigo Muñiz, pero el mexicano poco pudo hacer al frente y los fanáticos tricolores ya se cuestionan su poca actividad en una temporada clave por el Mundial 2026 el año entrante.

En el encuentro, Mikkel Damsgaard adelantó al Brentford, pero Fulham respondió y rápidamente dio vuelta a la pizarra. Alex Iwobi empató al 38′ y sólo dos minutos después, Harry Wilson puso en ventaja a los Cottagers. Un autogol de Ethan Pinnock dejó el 3-1 definitivo para los dirigidos por Marco Silva.