El Fulham de Raúl Jiménez recibió a Brighton en la Jornada 23 de la Premier League, el sábado 24 de enero de 2026.

Raúl Jiménez en Premier League: ¿Cómo le fue al mexicano en el Fulham vs Brighton?

Raúl Jiménez arrancó como titular el partido del Fulham vs Brighton en la Premier League.

Al minuto 24, Raúl Jiménez se abrió espacio en el área con un gran movimiento, pero su definición fue floja fallando el gol que le habría dado la ventaja a Fulham.

Cuatro minutos más tarde, Brighton anotó el 1-0 para encaminarse a una posible victoria en Craven Cottage.

Raúl Jiménez completó los 90 minutos, pero no pudo aumentar su cuota goleadora con el Fulham.

¡Casi Raúl Jiménez!



Hizo una jugada picante en el área, pero Bart Verbruggen evita el gol del mexicano.#PremierLeague pic.twitter.com/Jb8gnN0N9u — FOX (@somos_FOX) January 24, 2026

¿Cuántos goles suma Raúl Jiménez en la Premier League?

Raúl Jiménez acumula 64 goles en la Premier League, competencia en la que debutó con la camiseta del Wolverhampton, antes de fichar por el Fulham.

El mexicano ya superó al chileno Alexis Sánchez quien se quedó en 63 tantos, y busca igualar los 69 goles de Luis Suárez, sexto lugar en la lista de latinos goleadores en Premier League.

¿Cómo quedó el Fulham de Raúl Jiménez vs Brighton?

El Fulham de Raúl Jiménez ganó 2-1 a Brighton en la Jornada 23 de Premier League.

Samuel Chukwueze anotó el gol del empate del Fulham al minuto 72 del partido.

Y al 92, Harry Wilson volvió a ser héroe del Fulham marcando el 2-1.

Con el triunfo, Fulham llegó a 34 puntos en el lugar 6 de la tabla de posiciones de la competencia británica.

¿Cuándo vuelve a jugar el Fulham de Raúl Jiménez?

Después de enfrentar a Brighton en Premier League, Raúl Jiménez y Fulham visitarán al Manchester United en la Jornada 24.

La cita de Raúl Jiménez con el Manchester United está programada para el domingo 1 de febrero, en punto de las 8 de la mañana, con Old Trafford de escenario.