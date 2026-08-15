Raúl Jiménez volvió a celebrar un gol con la camiseta del Wolverhampton Wanderers, en una noche especial para el delantero mexicano, que fue protagonista en el empate 2-2 frente al Blackburn Rovers.

El atacante azteca aprovechó su oportunidad para reencontrarse con las redes y revivir una de las imágenes más representativas de su primera etapa con los Wolves: Raúl Jiménez festejando un gol con el conjunto inglés y conectando nuevamente con una afición que guarda un recuerdo especial de su paso por el club.

Raúl Jiménez necesitó poco tiempo para estrenarse con los Wolves

El encuentro tuvo un ritmo intenso y estuvo marcado por constantes alternativas en ambas áreas. Wolverhampton buscó imponer condiciones como local, pero Blackburn respondió cada vez que el equipo intentó tomar ventaja en el marcador.

La anotación de Raúl Jiménez fue la principal noticia para el futbol mexicano, pues después de regresar recientemente al conjunto inglés, el delantero necesitó poco tiempo para volver a demostrar su capacidad frente al arco y comenzar a recuperar protagonismo dentro de una institución en la que vivió algunos de los mejores momentos de su carrera.

Su gol también representa un impulso en la competencia por minutos dentro del ataque de los Wolves.

Raúl Jiménez buscará ser protagonista en Inglaterra

Raúl Jiménez tendrá que aprovechar cada oportunidad para ganarse un lugar importante en el proyecto y convencer al cuerpo técnico de que puede aportar experiencia y goles durante la temporada.

Su regreso goleador con Wolverhampton comienza a tomar forma y alimenta la ilusión de volver a verlo como protagonista en Inglaterra.