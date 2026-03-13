El padre de Raúl Jiménez, Raúl Jiménez Vega, murió este jueves 12 de marzo de 2026, una figura clave en su vida personal y en su desarrollo como deportista.

La noticia de la muerte del padre de Raúl Jiménez ha causado conmoción entre aficionados, compañeros y diversas figuras del futbol; según varias fuentes tenía cáncer de páncreas.

¿Quién fue Raúl Jiménez Vega?

Raúl Jiménez Vega, de 62 años de edad, fue un apoyo fundamental en la carrera del atacante desde sus primeros pasos en el futbol. Siempre se mantuvo cercano a su hijo y participó activamente en su proceso de formación, acompañándolo en los momentos más importantes de su trayectoria profesional.

A lo largo de los años, Raúl Jiménez Vega se convirtió en una voz constante en entrevistas y apariciones públicas donde defendía y respaldaba el trabajo del delantero mexicano que juega en el Fulham.

El padre del jugador también estuvo presente en algunos de los momentos más difíciles de la carrera de su hijo, como la grave fractura de cráneo que sufrió el delantero en 2020 mientras jugaba en la Premier League con el Wolverhampton Wanderers.

En ese momento, Jiménez Vega compartió públicamente la angustia que vivió la familia, señalando que lo más importante era la salud de su hijo antes que su regreso a las canchas.

Muere el padre del futbolista mexicano Raúl Jiménez. (captura)

¿Qué dijo Raúl Jiménez sobre la muerte de su padre?

Hasta el momento, la familia de Raúl Jiménez y el propio jugador han mantenido discreción sobre los detalles del fallecimiento de Raúl Jiménez Vega.

La pérdida representa un golpe emocional significativo para Raúl Jiménez, quien siempre destacó la importancia de su familia en su vida.