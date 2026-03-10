Randy Arozarena habló fuerte tras la derrota de México ante Estados Unidos, aunque se reclamo no fue por la pizarra final sino por una acción del catcher rival Cal Raleigh, durante el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Al inicio del partido México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol, el pelotero mexicano Randy Arozarena tomó el bat por primera vez y en señal de amistad le brindó la mano a su compañero de los Seattle Mariners, Cal Raleigh.

Sin embargo, Raleigh no respondió al saludo, dejando a Randy con la mano estirada situación que hizo explotar más tarde al beisbolista mexicano.

¿Qué dijo Randy Arozarena sobre la acción de Cal Raleigh en el Clásico Mundial de Beisbol?

Después del partido que ganó Estados Unidos a México, Randy Arozarena explotó contra la acción de Cal Raleigh quien se negó a saludarlo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Randy fue claro y directo: “Se lo quiero decir a lo cubano, lo que tiene que hacer es irse por casa de la pi...; a lo mexicano: que se vaya para casa de la ver... Y en inglés: El ‘good to see you’ que me dijo, que se lo meta en el cu...”.

Randy Arozarena con México. (NELSON PULIDO / Mexsport)

¿Por qué no saludó Cal Raleigh a Randy Arozarena en el Clásico Mundial de Beisbol?

La negativa de Cal Raleigh para Randy Arozarena tendría una buena razón, según el periodista especializado en beisbol, Enrique Rojas, de la cadena ESPN.

Rojas comentó que, “En estos tiempos, los catchers no están dando mano a los bateadores porque si el catcher se ensucia de brea de pino lo pueden expulsar del juego”.

Randy Arozarena ya había vivido algo parecido

Una acción parecida vivió Randy Arozarena en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, ante otro pelotero de Estados Unidos.

Ese momento se dio también en la fase de grupos en la ciudad de Phoenix, donde Randy Arozarena intentó saludar al receptor estadounidense Will Smith, quien al igual que Raleigh le negó el saludo.