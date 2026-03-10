Italia vs México será el cuarto partido de la Selección Mexicana de Beisbol en el Clásico Mundial 2026. El encuentro está programado para el lunes 9 de marzo y será transmitido por el Canal 9, ESPN, Disney+, ViX y TUDN.

Después de enfrentar a Estados Unidos, con pizarra de 5-3, México puso sus números 2-1 por lo que el partido ante Italia es vital.

Partido: Italia vs México

Torneo: Clásico Mundial de Beisbol 2026

Sede: Daikin Park

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026

Hora: 18 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 9, ViX, ESPN, Disney+ y TUDN

México continuará su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ante Italia el miércoles 11 de marzo de 2026.

Italia vs México se enfrentarán el miércoles 11 de marzo de 2026 en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México, como parte del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Italia vs México: A qué hora y dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Las plataformas de ViX, ESPN, Disney+, el Canal 9 y TUDN transmitirán el Italia vs México del Clásico Mundial de Beisbol 2026 el miércoles 11 de marzo en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México.