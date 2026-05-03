El clavadista mexicano, Randal Willars logró subirse al podio en la Super Final de la Copa Mundial de Clavados 2026 en la plataforma de 10 metros varonil, por lo que consiguió la medalla de plata.

Gracias a dicha presea conseguida por Randal Willars, México cerró su participación en el segundo lugar del medallero general, con un total de cinco preseas: tres medallas de plata y dos más de bronce.

¿Cómo logró Randal Willars la medalla de plata en la Copa Mundial de Clavados 2026?

Randal Willars tuvo una destacada actuación en la Copa Mundial de Clavados 2026 al sumar 538.15 puntos en la final de la plataforma de 10 metros, quedando a solo 4.80 unidades del chino Yuming Bai, quien se llevó la medalla de oro con 542.95 puntos.

El resto del podio al que se subió Randal Willars fue completado por Junjie Lian, quien sumó un total de 506.80 unidades para unirse al tercer lugar.

Randal Willars conquista medalla de plata en la Copa Mundial de Clavados 2026. (Andy Wong / AP)

México hizo historia en la Copa Mundial de Clavados 2026

México concluyó la Copa Mundial de Clavados 2026 en el segundo lugar del medallero general con cinco medallas: tres de plata y dos de bronce.

Entre los resultados más destacados de la Copa Mundial de Clavados 2026, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya lograron plata en trampolín de 3 metros sincronizados con 420.57 puntos. También se logró plata en equipo mixto (3 y 10 metros) con una puntuación de 422.50 unidades, gracias a la participación de Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars.

Respecto a las medallas de bronce, Kevin Berlín y Randal Willars subieron al podio en la plataforma sincronizada de 10 metros con 403.02 puntos, en tanto, Osmar Olvera obtuvo bronce en trampolín individual de 3 metros.