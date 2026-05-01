La selección mexicana inició la Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026 conquistando 3 medallas: dos medallas de plata y una de bronce en la jornada inaugural.

Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya | medalla de plata Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars | medalla de plata Kevin Berlín y Randal Willars | medalla de bronce

Osmar Olvera y Juan Celaya ganaron medalla de plata

Los medallistas olímpicos de París 2024, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, obtuvieron la medalla de plata en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados varonil.

Equipo mixto logra medalla de plata

La segunda presea plateada llegó en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros, gracias a la actuación de Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars, quienes acumularon 422.50 puntos.

Medallas de plata de México en Clavados (@CONADE)

Kevin Berlín y Randal Willars se cuelgan el bronce

Kevin Berlín y Randal Willars aportaron la medalla de bronce en la plataforma de 10 metros sincronizados varonil, al finalizar con 403.02 puntos.

Kevin Berlín y Randal Willars en el podio (@conade)

Otros resultados de México en la Final de la Copa del Mundo de Clavados

Gabriela Agúndez García y Alejandra Estudillo Torres finalizaron en la cuarta posición en la plataforma de 10 metros sincronizados femenil, con 296.04 puntos.

A su vez, las gemelas Lía y Mía Cueva Lobato concluyeron en el quinto lugar en el trampolín de 3 metros sincronizados femenil, tras sumar 273.63 unidades.

Medalla de México en equipo mixto de clavados (@conade)

México es segundo lugar en el medallero de la Final de la Copa del Mundo de Clavados

Con estos resultados, México se coloca en la segunda posición del medallero general, con dos medallas de plata y una de bronce, en la Final de la Copa del Mundo de Clavados.

China lidera la clasificación con cinco preseas de oro en el evento que seguirá este viernes a partir de las 21:02 horas (tiempo del centro de México), con la eliminatoria directa, semifinal y final de trampolín de 3 metros varonil.

Posteriormente, se disputará la eliminatoria directa, semifinal y final de plataforma de 10 metros femenil, con la participación de la jalisciense Suri Zoe Cueva Lobato, quien enfrentará a la china Linjing Jiang.