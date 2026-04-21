La Selección Mexicana se alista para jugar el Mundial 2026 pero ya piensa en el futuro. En ese sentido, Rafael Márquez firmó su contrato para dirigir al Tri después del torneo de la FIFA.

Duilio Davino, Director de Selecciones Nacionales de México, informó que Rafael Márquez ya firmó su contrato para ser el entrenado del Tri después del Mundial 2026, supliendo a Javier Aguirre.

Rafael Márquez es parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre para el Mundial 2026. Después de ese torneo, y sin importar los resultados que se obtengan, el exjugador será el DT de México.

El plan de México con Rafael Márquez como entrenador

En la Selección Nacional de futbol no suelen respetarse los procesos, es difícil ver a un DT cumplir más de un ciclo mundialista al frente de México, y aunque no será el caso de Javier Aguirre, habrá una continuidad.

Rafael Márquez es auxiliar de Javier Aguirre, y más allá de sus diferencias como estratega con el Vasco, la decisión de que continúe al frente representa la continuidad del proyecto actual de la Selección Mexicana.

Rafael Márquez en la Selección Mexicana (JONATHAN DUENAS / Mexsport)

Andrés Guardado también sería parte del cuerpo técnico de México

Después de confirmar que Rafael Márquez ya firmó contrato para ser el DT de México tras el Mundial 2026, Duilio Davino adelantó quién podría acompañarlo en el proyecto.

“Está firmado su contrato, está prácticamente en un 80 por ciento cerrado su cuerpo técnico” Duilio Davino, Director de Selecciones Nacionales de México

El también exjugador Andrés Guardado podría integrarse al equipo de trabajo del Tri.

Respecto a esa opción, Davino prefirió esperar a que el exfutbolista se pronuncie acerca de su posible incorporación al cuerpo técnico de México, al lado de Rafael Márquez.