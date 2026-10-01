Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal y con esa decisión, su número 7 será heredado por Rafael Leão, quien lo portará este jueves en el partido ante Dinamarca de la Nations League.

Este miércoles, previo al partido ante Dinamarca en la Jornada 3 de la Nations League, Cristiano Ronaldo abandonó a la Selección de Portugal debido a problemas con el entrenador Jorge Jesús.

¿Por qué usará Rafael Leão el número 7 de Cristiano Ronaldo?

La decisión de que Rafael Leão use el número de Cristiano Ronaldo se dio de forma obligatoria debido al reglamento de la UEFA, el cual exige que las selecciones utilicen una numeración consecutiva del 1 al 23 para los jugadores inscritos en un partido oficial.

Rafael Leão, actual delantero del Galatasaray toma el dorsal en medio de la expectativa por las declaraciones que el propio Ronaldo prometió dar en el futuro para aclarar los motivos de su partida.

Rafael Leão apareció como titular en la alineación con el número 7 (@selecaoportugal)

Rafael Leão inició como titular ante Dinamarca

Rafael Leão arrancó como titular de Portugal ante Dinamarca, en partido de la Nations League, este jueves 1 de octubre.

Con Cristiano Ronaldo lejos del equipo portugués, la responsabilidad en la ofensiva recaerá en otros futbolistas, entre ellos el propio Rafael Leão.

Portugal llegó al partido en Dinamarca con 6 puntos como líder del Grupo D de la Nations League, seguido como Noruega y Dinamarca con 3 unidades cada uno.