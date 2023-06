Tras abandoar el banquillo de Club Pumas por los malos resultados, Rafael Puente Jr. reapareció para mandarle un mensaje a todos aquellos que lo han criticado.

Y es que desde su gestión en Club Pumas, Rafael Puente Jr. ha sido tundido de múltiples maneras por dejar al equipo auriazul sumido al fondo de la tabla.

En una entrevista con Ricardo Peláez, el ex técnico aseguró que mucha gente disfrutó su fracaso y es algo que lamenta pues el fracaso de un compatriota no es algo que se debería celebrar.

“Nosotros a nivel cultural, en este país, desconozco la razón y me apena, mucha gente disfruta más el fracaso ajeno que el éxito propio, eso es lamentable y si ese fracaso es de un compatriota parece que lo disfrutan más” , aseguró.

Asimismo, mencionó que los fans tienen menos paciencia con los técnicos mexicanos pero no culpó a los estrategas extranjeros de eso.

“Lo ves mucho en redes sociales, la paciencia con un entrenador extranjero no es la misma que con un entrenador mexicano y ojo, no es culpa de los extranjeros, que muchos de ellos vienen y enriquecen nuestro futbol”, agregó.

Rafa Puente Jr. dice que los DT mexicanos no están preparados

Asimismo, Rafa Puente Jr. fue sincero y aseguró que a muchos directores técnicos mexicanos les falta preparación, comparado con los extranjeros.

“El entrenador mexicano comparte poco el conocimiento, resulta mucho más sencillo sentarme a debatir con un colega de otra nacionalidad que con el mexicano. Me he ido a otros países en donde me encuentro con una apertura que digo ‘por qué en mi país no hay esa apertura’”, añadió.

Club Pumas y los partidos para el Apertura 2023

Estos serán los primeros 5 partidos de Club Pumas para el próximo torneo, el equipo ya está cerca de debutar de la mano de Antonio Mohamed.

Jornada 1: Club Tijuana vs Club Pumas - Viernes 30 de junio

Jornada 2: Club Pumas vs Mazatlán FC - domingo 9 de julio

Jornada 3: CF Pachuca vs Club Pumas - domingo 16 de julio

Jornada 4: Club Pumas vs Deportivo Toluca - Fecha por definir

Jornada 5: FC Juárez vs Club Pumas - Fecha por definir

