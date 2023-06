Joana Sanz esposa de Dani Alves sorprendió este sábado al aparecer en la cantera del Club Pumas, así lo dejo ver en sus historias de instagram.

La todavía esposa de Dani Alves, Joana Sanz en compañía de la pareja sentimental del Toto Salvio visitaron la cantera del Club Pumas este sábado, por lo que esto llamó mucho la atención.

En las historias compartidas por Joana, dejó entre ver la gran amistad que mantiene con la pareja del Toto Salvio, quien señaló “Nuestra casa es y será siempre tuya”. Al parecer la esposa de Dani Alves está de vacaciones por México.

En otra de las fotos, se pudo observar una convivencia al interior de cantera, donde por supuesto estuvieron presente los jugadores con sus respectivas parejas, en este caso, suponemos que la esposa del Toto Salvio invitó a Joana Sanz.

Joana Sanz en cantera (captura de pantalla)

¿Joana Sanz sigue casada con Dani Alves?

Recientemente la modelo Joana Sanz habló por primera vez sobre el caso de Dani Alves y lo hizo para el medio “Vanitatis” donde reveló si sigue casada o no con el futbolista.

Joana Sanz se mantiene en la postura de la inocencia de Dani Alves, pero asegura que no puede perdonarle una infidelidad: “Yo me planteo el divorcio porque descubro que me ha sido infiel, pero, a pesar de todo lo que se ha dicho, aún no hemos iniciado los trámites” .Seguimos casados.

Además señaló que de momento solo es de palabra. Dani y yo tenemos una conversación pendiente porque ha roto unos valores que yo considero que son los que mantienen un matrimonio: el respeto y la confianza. Pero, pese a todo esto, seguiré estando ahí porque Dani es mi familia”.

Joana Sanz visita a Dani Alves en prisión

La modelo española Joana Sanz confirmó que mantiene contacto con Dani Alves, pues lo ha visitado en prisión, así lo señaló para el medio “Vanitatis”

Dani Alves quien se mantiene en prisión por ser acusado de agresión sexual, su esposa Joana Sanz confirmó que lo ha visitado en un par de ocasiones y que mantiene contacto con él por vía telefónica.

“Lo voy a ver a prisión. No hay mal rollo. Hemos estado juntos ocho años y yo no me quedo solo con esto, que ha roto nuestra relación como pareja. También me quedo con otras muchas cosas buenas que hemos vivido y compartido juntos”.

Sanz explica que va a visitarlo porque sabe que Alves se encuentra en su peor momento y, como marido, él la apoyó a ella en sus peores momentos.

