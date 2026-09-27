La Selección Mexicana destacó el inicio de la era de Rafa Márquez como entrenador ante Colombia este sábado 26 de septiembre.

Mediante una publicación en redes con la frase “Be the Best”, el Tricolor celebró el debut de Rafa Márquez al mando de México.

Rafa Márquez inicia nueva era en la Selección Mexicana ante Colombia (@miseleccionmx)

Inicia la nueva era de Rafa Márquez con la Selección Mexicana ante Colombia

La era de Rafa Márquez con la Selección Mexicana inició contra Colombia en partido amistoso en el M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

Previo a saltar a la cancha, el nuevo DT del Tricolor declaró a los medios de comunicación que se encontraba ilusionado por esta nueva aventura en su carrera.

“Feliz, ilusionado, emocionado, nervioso obviamente”, expresó Rafa Márquez.

“El Káiser” mencionó que sentía más en su debut como entrenador que cuando pisó por primera vez las canchas en su etapa de jugador.

Rafa Márquez puntualizó que su intención era hacer las cosas bien con México y estar mucho tiempo al frente de la Selección, esperando ayudar a que el equipo del equipo aumente.

Rafa Márquez (JONATHAN DUENAS / MEXPSORT)

Rafa Márquez al borde de las lágrimas en su debut con la Selección Mexicana

Durante su primer partido como entrenador, Rafa Márquez estuvo al borde de las lágrimas mientras se entonaba el Himno Nacional de México.

Aunque siempre ha sido un jugador serio, Rafa Márquez no pudo contener la emoción en su debut.

Márquez, nuestro Káiser, al borde de las lágrimas en su estreno como técnico nacional ante Colombia: #LaEraDeRafa ❤️🇲🇽



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La primera prueba de Rafa Márquez no ha sido nada fácil. Al final del primer tiempo México pierde contra Colombia por marcador de 0-1, empatado en la segunda mitad, al minuto 63.

El Tricolor ha intentado de frente a la portería rival, sin embargo, los jugadores fallaron tres claras acciones de gol estrellando balones en el poste.

Mientras que Colombia fue efectivo con un certero remate de Luis Javier Suárez.