Óscar ‘Conejo’ Pérez, histórico exportero de la Selección Mexicana, manifestó su respaldo a Rafael Márquez como director técnico del Tricolor y pidió paciencia para que el estratega pueda desarrollar su proyecto, con la confianza de que un proceso prolongado brindará estabilidad al combinado nacional.

En declaraciones recientes, el exguardameta deseó éxito a Rafael Márquez, su cuerpo técnico y los futbolistas convocados.

“Uno quiere lo mejor al desearle mucho éxito, que sea un proceso largo, eso dará certeza a que pueda plasmar lo que pretende y sea un proceso interesante”. Óscar "Conejo" Pérez.

Conejo Pérez destacó la experiencia de Rafael Márquez en Barcelona

El Conejo Pérez reconoció que la apuesta por Rafael Márquez representa un reto importante, pues tendrá que responder a las expectativas que rodean a la Selección Mexicana.

Aunque admitió que no conoce de cerca su trabajo como entrenador, destacó su preparación y experiencia al frente del Barcelona B.

“Que empiece con el pie derecho, tiene un partido difícil. Fue una apuesta arriesgada, no lo conozco como entrenador, sé que está preparado, tiene experiencia y esperemos se le den las cosas”. Óscar "Conejo" Pérez.

Rafa Márquez tiene como objetivo que la afición se sienta identificada con la Selección Mexicana (ESPECIAL)

Conejo Pérez reconoció el trabajo hecho por Javier Aguirre con la Selección Mexicana

Finalmente, el Conejo Pérez elogió a Javier Aguirre, a quien consideró uno de los mejores entrenadores mexicanos, resaltando su experiencia en Europa y deseándole éxito en su nuevo reto con el Valencia.

Las declaraciones del Conejo Pérez llegan en un momento clave para la Selección Mexicana, que busca consolidar una nueva etapa rumbo a sus próximos compromisos internacionales.