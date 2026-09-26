Tigres vs Puebla juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 0-2 en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tigres vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Tigres 0-2 Puebla es el pronóstico en el Estadio Universitario, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.
Pronóstico: Tigres 0-2 Puebla.
Tigres vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Puebla, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Javier Aquino, Rômulo Zwarg, Juan José Purata y Jesús Garza
- Mediocampistas: César Araújo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Juan Brunetta y Marcelo Flores
- Delantero: Ángel Correa
Puebla
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Iker Moreno, Eduardo Navarro, Juan Pablo Vargas, Nicolás Díaz
- Mediocampistas: Luis Rey, Kevin Velasco, Carlos Baltazar, Alonso Ramírez y Édgar Guerra
- Delantero: Ignacio Maestro Puch
Tigres vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
Tigres vs Puebla se miden a partir de las 21:10 horas el sábado 26 de septiembre en el Estadio Universitario.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 7 y Fox One.
- Partido: Tigres vs Puebla
- Fase: Jornada 10 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal 7 y Fox One