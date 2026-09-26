Tigres vs Puebla juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 0-2 en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tigres vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Tigres 0-2 Puebla es el pronóstico en el Estadio Universitario, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Pronóstico: Tigres 0-2 Puebla.

Tigres vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Puebla, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Javier Aquino, Rômulo Zwarg, Juan José Purata y Jesús Garza

Mediocampistas: César Araújo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Juan Brunetta y Marcelo Flores

Delantero: Ángel Correa

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Iker Moreno, Eduardo Navarro, Juan Pablo Vargas, Nicolás Díaz

Mediocampistas: Luis Rey, Kevin Velasco, Carlos Baltazar, Alonso Ramírez y Édgar Guerra

Delantero: Ignacio Maestro Puch

Tigres vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

Tigres vs Puebla se miden a partir de las 21:10 horas el sábado 26 de septiembre en el Estadio Universitario.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 7 y Fox One.