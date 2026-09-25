La Selección Mexicana confirmó oficialmente la baja de César Montes para los partidos correspondientes a la Fecha FIFA de septiembre y octubre, luego de que el defensor no pudiera continuar con la concentración debido a una lesión muscular.

A través de un comunicado publicado este jueves 24 de septiembre, la Dirección Deportiva de la Selección Mexicana informó que el futbolista del Lokomotiv de Moscú presentó una lesión muscular en el glúteo medio, por lo que, después de ser evaluado y recibir seguimiento durante los últimos días, se determinó que regresara a Rusia para continuar con la última etapa de su proceso de recuperación.

Selección Mexicana confirma la baja de César Montes para la Fecha FIFA. (@miseleccionmx)

César Montes no viajó a Estados Unidos con la Selección Mexicana

César Montes había llegado a la concentración del Tricolor con molestias en la zona, situación que finalmente le impedirá participar en los compromisos programados durante la presente Fecha FIFA.

El zaguero no realizó el viaje a Estados Unidos junto con el resto del plantel dirigido por Rafael Márquez.

La baja de César Montes representa un ajuste para los planes del cuerpo técnico, que deberá recurrir a otras alternativas para cubrir su ausencia en los próximos encuentros de la Selección Mexicana.

Dagoberto Espinoza suplirá a César Montes en la Selección Mexicana

Ante esta situación, la Selección Mexicana anunció también la convocatoria de Dagoberto Espinoza.

El futbolista del América recibió su primera convocatoria con la Selección Mexicana Mayor y ocupará el lugar de César Montes en el grupo.