El Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, está a menos de un año de celebrarse, sin embargo, algo que ha generado polémica es el costo de los paquetes de alimentos y bebidas que se ofrecerán en los estadios.

De acuerdo con varios reportes, los aficionados que adquieran boletos para los palcos del Estadio Banorte durante el Mundial 2026, únicamente podrán ingerir alimentos de los paquetes de hospitalidad que el organismo del futbol mundial ha puesto a su disposición.

Los paquetes de alimentos para el Mundial 2026 han generado controversia por sus altos costos, los cuales llegan hasta casi los 300 mil pesos mexicanos.

¿Cuánto cuestan los paquetes de alimentos para el Mundial 2026?

Los paquetes de alimentos que los aficionados podrán adquirir durante el Mundial 2026 tienen diferentes precios, según varios reportes.

Paquete básico

El paquete más barato tendrá un costo de 320 dólares (aproximadamente 5 mil 800 pesos mexicanos) por partido, el cuál incluye un baguette, papas fritas, nueces surtidas, seis cervezas, refrescos o agua, y un brownie de chocolate.

Paquete intermedio

El segundo paquete que se ofrecerá en el Estadio Banorte para la Copa del Mundo cuesta 10 mil 560 dólares (unos 193 mil pesos mexicanos). Por dicho paquete, los aficionados recibirán alimentos para 12 personas, los cuáles incluyen papas fritas, cacahuates, hamburguesas, hot dogs, boneless, una botella de licor, 24 cervezas, 24 refrescos y 24 botellas de agua.

🇲🇽 México será local por tercera vez en una #CopaMundialFIFA y sueña en grande. 🤩@miseleccionmx | #Somos26 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 20, 2025

Paquete premium

El tercer paquete, el más caro que se ofrecerá durante el Mundial 2026, costará 15 mil dólares (cerca de 275 mil pesos mexicanos) y éste ofrecerá crudités, ensaladas de frutos rojos, sandwiches vegetarianos, buffalo wings, brisket, tabla de quesos y carnes frías, dos botellas de licor, además de cervezas, refrescos y agua para 12 aficionados.

¿Cuándo se podrán adquirir los paquetes de alimentos para el Mundial 2026?

De acuerdo con reportes, los precios de los paquetes de alimentos para el Mundial 2026 antes mencionados estarán disponibles para adquirirlos hasta el 31 de diciembre de este año.

Asimismo, podrán variar dependiendo de las condiciones del palco y del número de invitados que se tengan para su estancia.