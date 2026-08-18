Jamal Musiala, nacido en Stuttgart y con doble nacionalidad alemana e inglesa, decidió representar a Alemania en 2021 tras pasar por las juveniles de ambos países.

Formado en el Southampton y el Chelsea antes de regresar al Bayern Múnich, se convirtió en el jugador más joven del club en marcar en Bundesliga y Champions League.

Con apenas 23 años, ya suma múltiples títulos con el Bayern y ha brillado en torneos internacionales como la Eurocopa 2024, donde fue uno de los máximos goleadores.

¿Quién es Jamal Musiala? futbolista de Alemania

Jamal Musiala es un futbolista alemán nacido en Stuttgart, Alemania. Aunque también tiene nacionalidad inglesa, en 2021 decidió representar a la selección absoluta de Alemania, después de haber jugado para las categorías juveniles de ambos países.

El mediocampista comenzó a jugar fútbol en Alemania y posteriormente se trasladó con su familia a Inglaterra cuando tenía siete años. Allí pasó por el Southampton y el Chelsea, antes de regresar a Alemania para incorporarse al Bayern Munich.

Con el Bayern, Musiala se convirtió con 17 años en el jugador más joven del club en debutar y marcar en la Bundesliga, además de convertirse en su goleador más joven en la Champions League.

¿Qué edad tiene Jamal Musiala?

Jamal Musiala nació el 26 de febrero de 2003 en Stuttgart, Alemania. En 2026 tiene 23 años.

¿Jamal Musiala tiene hijos?

El mediocampista mantiene un perfil bajo sobre su vida personal, además de que ha dedicado su vida a las canchas.

¿Qué estudios tiene Jamal Musiala?

Jamal Musiala estudió en Whitgift School, una escuela ubicada en Croydon, Londres. La escuela lo identifica como uno de sus ex alumnos más destacados.

¿En qué ha trabajado Jamal Musiala?

Jamal Musiala se ha desarrollado principalmente en el fútbol profesional:

2008-2010: TSV Lehnerz, donde comenzó su formación futbolística.

2010-2011: Southampton FC, durante su primera etapa en Inglaterra.

2011-2019: Chelsea FC, donde permaneció en las categorías juveniles.

2019-2020: Bayern Munich Sub-17 y Sub-19. También comenzó a participar con el Bayern Munich II.

2020-presente: Bayern Munich, con el que debutó en el primer equipo en mayo de 2020 y se consolidó como uno de los principales futbolistas del club.

2021-presente: Selección de Alemania, después de decidir representar al combinado alemán a nivel absoluto.

Con el Bayern Munich, Musiala ha ganado múltiples títulos, entre ellos seis Bundesligas, una Champions League, una Copa de Alemania, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En febrero de 2025 renovó su contrato con el club hasta el 30 de junio de 2030.

Con Alemania disputó la Eurocopa 2020, el Mundial de Qatar 2022 y la Eurocopa 2024, torneo en el que terminó como uno de los máximos goleadores.