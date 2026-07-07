Yasser Ibrahim es un futbolista egipcio que juega como defensa central en el Al Ahly, club con el que tiene contrato hasta 2027, además de ser integrante de la selección de Egipto.

Debutó con el combinado nacional el 24 de marzo de 2022 y desde entonces suma 23 partidos y dos goles con su país.

En el Mundial 2026, Yasser Ibrahim llamó la atención por su actuación con Egipto tras marcar un gol durante los primeros 15 minutos del partido frente a Argentina, consolidándose como una de las figuras defensivas del conjunto africano.

¿Quién es Yasser Ibrahim?

Yasser Ibrahim Ahmed El Hanafi es un futbolista profesional egipcio que se desempeña como defensa central.

Ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el futbol de Egipto y desde 2019 forma parte del Al Ahly, uno de los clubes más importantes del continente africano, donde ha conquistado diversos títulos nacionales e internacionales.

Comenzó su carrera profesional en Mansoura SC, posteriormente pasó por Zamalek y Smouha SC, antes de incorporarse al Al Ahly.

Su crecimiento constante lo llevó a debutar con la selección absoluta de Egipto en 2022, convirtiéndose en un habitual de las convocatorias nacionales.

¿Qué edad tiene Yasser Ibrahim?

Yasser Ibrahim nació el 10 de febrero de 1993 en Mansoura, Egipto, por lo que actualmente tiene 33 años.

¿Yasser Ibrahim tiene pareja?

Sí. La información pública disponible indica que está casado con Asmaa, aunque el futbolista mantiene su vida privada alejada de los medios.

¿Qué signo zodiacal es Yasser Ibrahim?

Yasser Ibrahim nació el 10 de febrero, por lo que su signo zodiacal es Acuario, perteneciente al elemento aire.

Tradicionalmente, este signo se relaciona con la independencia, la creatividad y el pensamiento innovador.

¿Yasser Ibrahim tiene hijos?

No existe información pública que confirme si Yasser Ibrahim tiene hijos, ya que mantiene su vida familiar en un perfil reservado.

¿Qué estudió Yasser Ibrahim?

Yasser Ibrahim se formó futbolísticamente en la academia juvenil del Mansoura SC, donde inició el proceso que lo llevó al profesionalismo.

¿En qué ha trabajado Yasser Ibrahim?

Yasser Ibrahim ha desarrollado toda su carrera como futbolista profesional, destacando por su solidez defensiva y liderazgo dentro del terreno de juego.