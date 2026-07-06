Jordan Henderson es un destacado mediocampista inglés y excapitán del Liverpool que actualmente juega para el Brentford.

Tiene una participación histórica con la selección de Inglaterra, al ser el primer jugador en ser convocado a siete torneos internacionales de gran relevancia.

¿Quién es Jordan Henderson, futbolista de Inglaterra?

Jordan Brian Henderson nació en Sunderland el 17 de junio de 1990.

Es un destacado futbolista profesional inglés de 36 años que se desempeña como mediocampista en el Brentford F. C. de la Premier League.

Jordan Henderson, futbolista de Inglaterra (@jordanhenderson / Instagram )

Se ha convertido en un referente histórico de la selección de Inglaterra, además de que es una figura histórica del Liverpool.

Es ampliamente reconocido en el mundo del futbol por su liderazgo, versatilidad táctica y despliegue físico.

¿Cuántos años tiene Jordan Henderson, futbolista de Inglaterra?

Jordan Henderson tiene 36 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jordan Henderson?

Jordan Henderson está casado con Rebecca Burnett, con quien mantiene una vida social discreta.

¿Qué signo zodiacal es Jordan Henderson?

Jordan Henderson es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Jordan Henderson?

Jordan Henderson tiene tres hijos: dos niñas llamadas Alexa y Alba, y un niño llamado Myles.

Jordan Henderson, futbolista de Inglaterra (@jordanhenderson / Instagram )

¿Qué estudió Jordan Henderson?

Jordan Henderson orientó su trayectoria hacia el ámbito deportivo.

¿En qué ha trabajado Jordan Henderson?

Jordan Henderson se formó en la academia del Sunderland A. F. C. desde los ocho años, debutando con el primer equipo en 2008.

Tras una breve cesión al Coventry City, se consolidó en el Sunderland, donde fue elegido dos veces “Mejor Jugador Joven” del equipo.

En 2011 fichó por el Liverpool F. C., club donde militó durante 12 temporadas y alcanzó su máximo nivel. En 2015, sucedió a la leyenda Steven Gerrard como capitán del equipo.

Bajo su mando, el Liverpool vivió una etapa gloriosa ganando la UEFA Champions League (2019), la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y, de forma histórica, la Premier League en 2020, rompiendo una sequía de 30 años sin títulos de liga.

Luego de un breve paso por el Al-Ettifaq de Arabia Saudita (2023) y el Ajax de los Países Bajos (2024-2025), regresó a Inglaterra en julio de 2025 para unirse al Brentford F. C. con un contrato de dos años.

Jordan Henderson ha sido una pieza fundamental para Inglaterra, sumando más de 90 participaciones internacionales.

En mayo de 2026, hizo historia al convertirse en el primer jugador inglés en ser seleccionado para siete torneos internacionales mayores (Eurocopas 2012, 2016, 2020 y los Mundiales de 2014, 2018, 2022 y 2026).