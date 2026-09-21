Luis Roberto Alves “Zague” es una de las figuras más emblemáticas del futbol mexicano, recordado por su capacidad goleadora y por convertirse en el máximo anotador en la historia del Club América.

Tras una exitosa trayectoria en las canchas, el exseleccionado nacional dio el salto a los medios de comunicación, donde se consolidó como analista y comentarista deportivo.

La carrera de Zague combina logros destacados tanto en el futbol profesional como en la televisión, convirtiéndolo en uno de los personajes más reconocidos del deporte mexicano.

¿Quién es Luis Roberto Alves “Zague”?

Luis Roberto Alves “Zague” es un exfutbolista y conductor mexicano con ascendencia brasileña que nació el 23 de mayo de 1967 en la Ciudad de México; hijo del exfutbolista brasileño José Alves, “El Lobo Solitario”.

“Zague” es conocido por ser un reconocido futbolista que formó su carrera principalmente con el Club América donde es el máximo goleador histórico con un total de 188 goles oficiales, además de jugar con Atlante y Necaxa.

Como seleccionado Luis Roberto Alves “Zague” disputó el Mundial de Estados Unidos 1994 y ganó la Copa Oro de 1993.

Actualmente, Luis Roberto Alves “Zague” es uno de los principales conductores deportivos de TV Azteca.

¿Quién es Luis Roberto Alves ‘Zague’? Exfutbolista y conductor de TV Azteca (@lrzague)

¿Qué edad tiene Luis Roberto Alves “Zague”?

Luis Roberto Alves “Zague”, exfutbolista y conductor de TV Azteca tiene 59 años de edad.

¿Quién es la esposa de Luis Roberto Alves “Zague”?

Luis Roberto Alves “Zague” estuvo casado de 2009 hasta 2018 con la conductora y periodista Paola Rojas.

¿Qué signo zodiacal es Luis Roberto Alves “Zague”?

Al haber nacido el 23 de mayo, Luis Roberto Alves “Zague” es del signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Luis Roberto Alves “Zague”?

Luis Roberto Alves “Zague” tuvo dos hijos con Paola Rojas, los gemelos Paulo y Leonardo Alves Rojas de 14 años.

¿Qué estudió Luis Roberto Alves “Zague”?

Luis Roberto Alves “Zague” se enfocó desde muy joven al ámbito del fútbol, se desconoce si cuenta con estudios superiores.

¿En qué ha trabajado Luis Roberto Alves “Zague”?

Luis Roberto Alves “Zague” desarrolló su vida laboral en ámbito del deporte, primero como futbolista, tras su retiro, es conductor, comentarista y narrador deportivo, por lo que ha trabajado como: