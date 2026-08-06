Te contamos quién es Ethan Mbappé, joven futbolista de Francia.

En corta trayectoria, Ethan Mbappé destaca por su visión de juego e inteligencia táctica en el centro del campo.

¿Quién es Ethan Mbappé?

Ethan Mbappé Lottin es un futbolista de Francia que se desempeña como centrocampista.

Su carrera es conocida por ser el hermano menor de la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé y de Jirés Kembo Ekoko.

Ethan Mbappé (@ethanmbappe / Instagram)

¿Cuántos años tiene Ethan Mbappé?

Ethan Mbappé tiene 19 años de edad. Nació el 29 de diciembre 2006 en Montreuil, Francia.

¿Quién es la esposa de Ethan Mbappé?

Ethan Mbappé no tiene esposa. Su vida sentimental se mantiene reservada de la vida pública.

Ethan Mbappé (@ethanmbappe / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Ethan Mbappé?

Por su fecha de nacimiento, Ethan Mbappé pertenece al signo zodiacal Capricornio.

Ethan Mbappé (@ethanmbappe / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Ethan Mbappé?

Ethan Mbappé no tiene hijos.

¿Qué estudió Ethan Mbappé?

Ethan Mbappé obtuvo el bachillerato en Ciencias y Tecnologías del Management y de la Gestión en julio de 2024.

Ethan Mbappé (@ethanmbappe / Instagram)

¿En qué ha trabajado Ethan Mbappé?

La carrera como futbolista de Ethan Mbappé comenzó en 2015 al fichar por el AS Bondy.

Para 2017 se uniría al Paris Saint-Germain (PSG) junto con su hermano Kylian Mbappé.

En 2021 llegaría al PSG sub-17 y un año después pasaría a la categoría sub-19.

Hacia el 2024 sería fichado por el club Lile O.S.C. de la Ligue 1 de Francia.

A lo largo de su trayectoria, Ethan Mbappé ha jugado 101 partidos y ha marcado 17 goles, además de que realizó 11 asistencias.

Como seleccionado de Francia, fue convocado en 2021 a la selección sub-16.