Los malos resultados del Real Madrid con Álvaro Arbeloa al frente del equipo parece que ya comienzan a hartar a los altos mandos de la institución, por lo que verían en Unai Emery como un posible reemplazo del actual entrenador merengue.

Luego de ser derrotados por el Benfica en la Champions League y perderse la oportunidad de clasificar de manera directa a los octavos de final de la competición, en el Real Madrid ya comienzan a analizar las opciones de un posible sustituto de Álvaro Arbeloa, el cuál sería Unai Emery.

El entrenador actualmente dirige al Aston Villa en la Premier League, pero tras los constantes fracasos del conjunto blanco, empieza a sonar el nombre de Unai Emery.

¿Cuándo llegaría Unai Emery como nuevo entrenador del Real Madrid?

La etapa de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid parece que no durará tanto como él esperaba, pues tras la salida de Xabi Alonso del banquillo merengue, han sido pocos los partidos en los que se ha mostrado una mejoría, por lo que ya piensan en Unai Emery.

De acuerdo con el periodista Ramón Álvarez de Mon, el Real Madrid estaría analizando el fichaje de Unai Emery para mejorar la situación del club merengue. Asegura que ya existen contactos entre las partes para conocer la disponibilidad del entrenador, quien tiene contrato con el Aston Villa hasta el 2029.

El DT del Aston Villa sería el mejor colocado para llegar a la casa blanca por encima de Jurgen Klopp o Zinedine Zidane. En todo caso, el conjunto merengue contemplaría el cambio para finales de temporada.

Unai Emery podría ser el próximo entrenador del Real Madrid. (captura)

Florentino Pérez no haría cambios ni de DT ni de la plantilla del Real Madrid

Pese a los malos resultados que se han presentado, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no desea sustituir a Álvaro Arbeloa en el futuro cercano, según la fuente antes mencionada.

Reportes indican que Florentino Pérez tampoco hará fichajes en este mercado de invierno, aunque no se descarta que cambie su decisión respecto a lo que ocurra en los próximos meses con el Real Madrid en la cancha.