Thiago Scuro es un ejecutivo deportivo brasileño-italiano que actualmente se desempeña como CEO del AS Monaco, club de la Ligue 1 de Francia.

El nombre de Thiago Scuro cobró relevancia por el caótico cierre del mercado de fichajes de verano de 2026. El Chelsea había avanzado por Lamine Camara en una operación que rondaba los 47 millones de libras, pero el AS Monaco terminó dando marcha atrás.

En conferencia de prensa, Scuro explicó que la situación estuvo relacionada con la caída del traspaso de Folarin Balogun al Everton, operación que el club consideraba necesaria para concretar otros movimientos. El CEO defendió la actuación del Monaco y afirmó que el club tomó las decisiones que consideró convenientes para sus intereses.

¿Quién es Thiago Scuro?

Thiago Roberto Scuro es un dirigente deportivo brasileño con nacionalidad italiana que ha desarrollado buena parte de su carrera en la gestión del futbol profesional.

Antes de llegar al futbol europeo, Scuro se convirtió en una de las figuras principales del proyecto de Red Bull en Brasil, donde participó en la transformación del Bragantino. Posteriormente, dio el salto a Europa con el AS Monaco, institución en la que asumió la dirección deportiva en 2023 antes de convertirse en CEO.

Su perfil combina la administración de clubes, la planificación deportiva y el desarrollo de proyectos a largo plazo. En el Monaco, además de dirigir la operación general de la institución, forma parte del Consejo de Administración.

¿Qué edad tiene Thiago Scuro?

Thiago Scuro nació el 13 de octubre de 1981, por lo que tiene 43 años.

¿Thiago Scuro tiene pareja?

Sí. Thiago Scuro está casado. El propio directivo confirmó este dato durante una entrevista publicada por el AS Monaco en 2023, cuando explicó que había llegado al Principado junto con su familia para comenzar su nueva etapa profesional.

El nombre de su esposa no ha sido difundido ampliamente en fuentes oficiales del club, por lo que no es recomendable atribuirle una identidad sin una confirmación pública.

¿Qué signo zodiacal es Thiago Scuro?

Thiago Scuro es Libra, debido a que nació el 13 de octubre.

Los Libra pertenecen al elemento aire y suelen asociarse con características como la diplomacia, el equilibrio y la capacidad de negociación.

¿Thiago Scuro tiene hijos?

Sí. Thiago Scuro tiene dos hijos. El propio ejecutivo habló públicamente de su familia al presentarse como nuevo Director de Fútbol del AS Monaco en julio de 2023.

¿Qué estudió Thiago Scuro?

Scuro cuenta con formación relacionada con el deporte, la gestión y la administración deportiva. Su preparación académica ha sido parte de su perfil como ejecutivo especializado en la gestión de clubes de futbol.

También ha realizado programas de formación relacionados con negocios, liderazgo y administración deportiva, además de tener experiencia como docente y coordinador de cursos en Brasil.

¿En qué ha trabajado Thiago Scuro?

La trayectoria profesional de Thiago Scuro comenzó en la gestión de clubes brasileños y posteriormente se desarrolló dentro de la estructura de Red Bull.

Audax-RJ: director general, entre 2004 y 2013.

Red Bull Brasil: director deportivo, entre 2013 y 2015.

Cruzeiro: director deportivo, entre 2015 y 2016.

Red Bull: responsable de la gestión deportiva en Brasil, entre 2017 y 2019.

Red Bull Bragantino: CEO, entre 2019 y 2023.

AS Monaco: Director de Fútbol, de julio a octubre de 2023.

AS Monaco: CEO y miembro del Consejo de Administración, desde octubre de 2023.

En 2023, el AS Monaco anunció oficialmente su incorporación como Director de Fútbol para encabezar la política deportiva del club. En octubre de ese mismo año, la institución lo nombró CEO y le otorgó la responsabilidad de supervisar tanto las actividades deportivas como las administrativas.