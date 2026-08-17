Nils Politt es un ciclista profesional alemán que compite para el UAE Team Emirates XRG, equipo del UCI WorldTour. Se ha especializado en pruebas de un día, clásicas y contrarreloj, además de destacar por su trabajo como gregario para los principales líderes del equipo.

Politt ha acompañado a Tadej Pogačar en importantes competencias internacionales y cuenta entre sus principales resultados con una victoria de etapa en el Tour de Francia y títulos nacionales de Alemania en ruta y contrarreloj.

¿Quién es Nils Politt?

Nils Politt es un ciclista alemán que se ha consolidado en el pelotón internacional gracias a su potencia, resistencia y capacidad para trabajar para sus compañeros de equipo.

Entre sus resultados más destacados se encuentra la victoria en la etapa 12 del Tour de Francia 2021, además de sus triunfos en los campeonatos nacionales de Alemania de ruta y contrarreloj.

También consiguió el segundo lugar en la París-Roubaix 2019, una de las clásicas más exigentes del calendario internacional.

Nils Politt, ciclista alemán del UAE Team Emirates XRG. (@nilspolitt/Instagram)

¿Qué edad tiene Nils Politt?

Nils Politt tiene 32 años. Nació el 6 de marzo de 1994 en Colonia, Alemania.

¿Quién es la esposa de Nils Politt?

Nils Politt está casado con Annike Politt, a quien también suelen llamar Anni. La pareja mantiene una relación discreta y suele acompañarse en algunos momentos importantes de la carrera del ciclista alemán, especialmente durante las grandes vueltas.

¿Qué signo zodiacal es Nils Politt?

Nils Politt es Piscis, debido a que nació el 6 de marzo.

Piscis es un signo de agua que, de acuerdo con la astrología, se relaciona con características como la sensibilidad, intuición, empatía y creatividad.

¿Nils Politt tiene hijos?

Sí. Nils Politt tiene tres hijos.

El nacimiento de su primera hija ocurrió durante el Tour de Francia de 2019. Posteriormente, en 2021 decidió no participar en los Juegos Olímpicos de Tokio para poder estar presente durante el nacimiento de su hijo.

¿Qué estudió Nils Politt?

Antes de dedicarse por completo al ciclismo profesional, Nils Politt realizó una formación profesional dual como Speditionskaufmann, relacionada con el sector de logística y transporte en Alemania.

¿En qué ha trabajado Nils Politt?

Nils Politt es conocido principalmente por su trayectoria como ciclista profesional, particularmente por sus actuaciones en las clásicas europeas, las pruebas contrarreloj y su trabajo como gregario para corredores de primer nivel como Tadej Pogačar.

Su trayectoria profesional incluye los siguientes equipos: