Sofía Toache se ha convertido en una figura conocida en redes sociales gracias a su contenido enfocado en moda, viajes, estilo de vida y bienestar.

La influencer mexicana ha construido una comunidad digital que sigue de cerca sus publicaciones relacionadas con experiencias personales, rutinas de ejercicio y momentos familiares.

Además de desarrollarse como creadora de contenido y modelo, su nombre ha cobrado relevancia en distintas ocasiones por aspectos de su vida personal.

Con una sólida presencia en Instagram, se mantiene como una de las creadoras digitales con mayor visibilidad entre sus seguidores.

¿Quién es Sofía Toache?

Sofía Toache es una modelo e influencer mexicana originaria de Ciudad de Méxicoque.

Construyó su presencia digital alrededor de contenidos relacionados con moda, estilo de vida, viajes, familia, cuidado personal y fitness.

Su cuenta de Instagram, @sofia.toache, supera los 150 mil seguidores con cientos de reacciones y comentarios en cada publicación.

Sofía Toache (Instagram | Sofía Toache)

¿Cuántos años tiene Sofía Toache?

Sofía Toache tiene 27 años en 2026.

¿Quién es la pareja de Sofía Toache?

Su pareja es Edson Álvarez, futbolista mexicano con quien mantiene una relación desde 2018.

En 2024, la pareja anunció su compromiso durante un viaje a Bali, Indonesia.

Sofía Toache y Edson Álvarez (Instagram | Sofía Toache)

¿Qué signo zodiacal es Sofía Toache?

Sofía Toache nació el 25 de octubre de 1998, por lo que su signo zodiacal es Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Sofía Toache?

Sofía Toache y Edson Álvarez tienen dos hijas. La mayor, Valentina, nació en octubre de 2019, mientras que su segunda hija nació en 2022.

La pareja ha mantenido en privado el nombre de la menor.

¿Qué estudió Sofía Toache?

La modelo inició sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco.

Posteriormente pausó su formación académica mientras se trasladaba a Europa y comenzaba una nueva etapa junto a Álvarez.

Sofía Toache (Instagra)

¿En qué ha trabajado Sofía Toache?

Sofía Toache se desempeña como modelo y creadora de contenido. Sus publicaciones abarcan moda, viajes, vida familiar y estilo de vida, además de contenidos relacionados con el fitness.

Aunque el ejercicio forma parte importante de su presencia digital, no hay elementos suficientes para presentarla como entrenadora o especialista deportiva.