El viernes 78 de agosto de 2026 se confirmó la muerte de Sydney Towle, influencer de TikTok estadounidense.

A continuación te contamos acerca de quién fue Sydney Towle, desde su edad, signo zodiacal y hasta su ultimo grado de estudios.

¿Quién fue Sydney Towle? Influencer de TikTok estadounidense

Sydney Towle fue una conocida creadora de contenido e influencer estadounidense de TikTok que inspiró a millones de personas al documentar, con gran optimismo y resiliencia, su batalla de casi tres años contra el cáncer.

Sydney Towle (Instagram/@sydneytowle)

¿Qué edad tenía Sydney Towle?

Sydney Towle nació el 15 de noviembre de 1999, por lo que al momento de su muerte tenía 26 años.

¿Quién era el esposo de Sydney Towle?

Sydney Towle nunca estuvo casada.

¿Qué signo zodiacal era Sydney Towle?

Sydney Towle nació un 15 de noviembre, por lo que de acuerdo con la astrología occidental era del signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tenía Sydney Towle?

Sydney Towle no tenía hijos.

¿Qué estudió Sydney Towle?

Se graduó en 2022 de la prestigiosa universidad Dartmouth College, donde cursó la carrera de Gobierno y Estudios Ambientales.

¿En qué trabajó Sydney Towle?

Sydney Towle se desempeñaba como influencer, situación que aprovechó para documentar durante tres años su lucha contra el cáncer.