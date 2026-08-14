Ray Monsiváis grababa una reseña del Holiday Inn Express Sendero en Monterrey, cuando un guardia de seguridad del hotel le prohibió seguir filmando. El influencer se negó y el pleito terminó en jaloneos.

El creador de contenido documentó todo el altercado con el guardia y el video rápidamente se hizo viral. Ante la reacción del guardia, internautas dejaron una mala calificación del hotel en Google.

¿Quién es Ray Monsiváis?

Ray Monsiváis es un creador de contenido e influencer regiomontano enfocado en documentar la arquitectura, lugares emblemáticos, obras de construcción y zonas de interés turístico en Monterrey.

¿Quién es Ray Monsiváis? Influencer de Monterrey (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Ray Monsiváis?

La edad de Ray Monsivái es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Luis Antonio Espinosa Campos?

Dado que la fecha de nacimiento de Ray Monsiváis se desconoce, su signo zodiacal también.

¿Ray Monsiváis está casado?

No hay información pública que confirme o niegue que Ray Monsiváis está casado.

¿Ray Monsiváis tiene hijos?

Se desconoce si Ray Monsiváis tiene hijos.

¿Qué estudió Ray Monsiváis?

La trayectoria académica de Ray Monsiváis es desconocida.

¿Cuál es la trayectoria de Ray Monsiváis?

Con más de 356 mil seguidores en Tik Tok, Ray Monsiváis es conocido por crear contenido reseñando lugares, así como haciendo denuncias digitales sobre la calidad de establecimientos en el norte del país.