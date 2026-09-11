Sofía Berwig es una modelo brasileña que también ha construido una trayectoria como atleta de alto rendimiento, particularmente en carreras de montaña y pruebas de ultradistancia. Radicada en Ciudad de México desde hace más de una década, ha combinado su trabajo en la industria de la moda con su preparación deportiva.

Su trayectoria como corredora cobró especial relevancia en 2024, cuando obtuvo el primer lugar de la categoría femenil en los 100K de la Ultra Coahuila, competencia realizada en la Sierra de Arteaga.

¿Quién es Sofía Berwig?

Sofía Berwig es una modelo de origen brasileño y corredora de ultradistancia que radica en México. Su carrera profesional se ha desarrollado en dos ámbitos que requieren disciplina y preparación: la industria de la moda y el deporte de alto rendimiento.

Como modelo, ha participado en plataformas como Mercedes-Benz Fashion Week México, Google Plus Fashion y Fashion Days San Miguel de Allende, además de colaborar con distintas firmas mexicanas.

En el ámbito deportivo, se ha especializado en carreras de montaña y pruebas de larga distancia. Uno de sus principales resultados llegó en 2024, cuando se impuso en la categoría femenil de los 100K de la Ultra Coahuila.

¿Qué edad tiene Sofía Berwig?

No se cuenta con una fecha de nacimiento precisa; sin embargo, los registros deportivos la ubican en la categoría de edad de 35 a 39 años durante la Ultra Coahuila 2024.

¿Sofía Berwig tiene pareja?

La modelo y atleta mantiene este aspecto de su vida privada fuera de las fuentes consultadas.

¿Qué signo zodiacal es Sofía Berwig?

El signo zodiacal de Sofía Berwig no puede determinarse de manera confiable debido a que no existe una fecha de nacimiento pública confirmada.

¿Sofía Berwig tiene hijos?

No se localizó información pública y verificable que confirme si Sofía Berwig tiene hijos, por lo que este dato debe considerarse no confirmado.

¿Qué estudió Sofía Berwig?

Las fuentes públicas consultadas no detallan estudios universitarios, posgrados o diplomados realizados por Sofía Berwig. La información disponible sobre su trayectoria se concentra principalmente en su trabajo como modelo y en su carrera como atleta de alto rendimiento.

¿En qué ha trabajado Sofía Berwig?

La trayectoria de Sofía Berwig se ha desarrollado principalmente en el modelaje profesional y las carreras de ultradistancia. En la industria de la moda ha participado en diferentes plataformas y ha trabajado con firmas mexicanas, mientras que en el deporte se ha consolidado como corredora de montaña.

Modelo profesional: ha trabajado para distintas firmas y proyectos de moda en México.

Mercedes-Benz Fashion Week México: participó como modelo en esta plataforma.

Google Plus Fashion: formó parte de sus desfiles.

Fashion Days San Miguel de Allende: participó en esta plataforma de moda.

Corredora de ultradistancia: compite en pruebas de larga duración y carreras de montaña.

Ultra Coahuila 2024: consiguió el primer lugar femenil en los 100K, con un tiempo de 14:51:23.

Campeona continental de 100K: en publicaciones recientes de organizaciones vinculadas al running es identificada como campeona continental de esta distancia.

Después de su participación en la Ultra Coahuila 2024, Sofía Berwig destacó la importancia de que más mujeres se preparen para participar en carreras de montaña. La atleta señaló que la presencia femenina todavía era reducida en este tipo de competencias y llamó a más corredoras a incorporarse.