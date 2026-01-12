El 7 de enero se dieron a conocer a los nominados a The World Games 2026 y tres atletas mexicanas son parte de los seleccionados para el galardón.

Los nominados de The World Games 2026 son reconocidos por su rendimiento como deportistas durante el 2025 en los Juegos Mundiales, donde México se llevó 10 medallas.

Tres atletas mexicanas son nominadas a The World Games 2026

Tras su extraordinario rendimiento en los Juegos Mundiales 2025 en Chengdú, China, estas atletas mexicanas está nominadas a The World Games 2026:

Maya Becerra, tiro con arco

Laura Burgos, muythai

Victoria Chávez, flag football

Las tres atletas mexicanas están nominadas en Atleta del Año y sus seguidores pueden apoyarlas para llevarse el galardón.

Maya Becerra (Osvaldo Aguilar / MEXSPORT)

Las votaciones para apoyar a las tres atletas se abrirán el lunes 12 de enero y cerrarán el 2 de febrero en la página de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales.

Para votar por tu atleta favorito de The World Games 2026 debes seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial The World Games 2026y solo podrás abrir una sesión casa 24 horas En cada votación te permitirá elegir dos atletas a los que podrás darle uno y dos votos

El 26 de enero se conocerían a los 10 candidatos mejor calificados que pasarán a la votación final, por lo que los votos anteriores no se tomarán en cuenta.

El 2 de febrero se conocerá el resultado final y se anunciará al ganador de la categoría Atleta del Año The World Games 2026.

Laura Burgos, luchadora mexicana en May Thai (Instagram/@lauraaburgos)

¿Que son los The World Games 2026?

Los Juegos Mundiales son un evento multideportivo, el cual incluye deportes que los Juegos Olímpicos u otras competencias no toman en cuenta.

Esta competencia es organizada por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales y en la edición de 2025, México tuvo un gran rendimiento llevándose 10 medallas.