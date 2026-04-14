El nombre de Alejandra Ortega ha destacado dentro del atletismo mexicano por su participación en competencias internacionales y Juegos Olímpicos. Conoce quién es esta atleta y aquí te contamos sobre su vida, trayectoria y logros.
¿Quién es Alejandra Ortega?
Alejandra Ortega es una atleta mexicana que ha competido a nivel internacional y ha representado a México en los Juegos Olímpicos, incluyendo las ediciones de Río 2016 y Juegos Olímpicos de París 2024. A lo largo de su carrera ha participado en pruebas de 20 kilómetros marcha y ha formado parte de la selección nacional en distintos campeonatos.
¿Qué edad tiene Alejandra Ortega?
Alejandra Ortega nació el 8 de julio de 1994 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 31 años.
¿Alejandra Ortega tiene esposo?
Alejandra Ortega no tiene esposo; sin embargo, se desconoce si tiene pareja, pues en sus redes sociales solo comparte fotografías de su carrera.
¿Qué signo zodiacal es Alejandra Ortega?
Al haber nacido el 8 de julio, Alejandra Ortega es Cáncer, signo que se caracteriza por ser emocional, tenaz e intuitivo.
¿Alejandra Ortega tiene hijos?
No, Alejandra Ortega no tiene hijos, pues se ha dedicado por completo a su carrera como atleta.
¿Qué estudió Alejandra Ortega?
Alejandra Ortega cuenta con una licenciatura en Administración de Negocios.
¿En qué ha trabajado Alejandra Ortega?
Alejandra Ortega se ha dedicado por completo a su carrera como atleta, destacando logros importantes, como:
- Atleta profesional de marcha atlética
- Representante de México en Juegos Olímpicos (Río 2016 y París 2024)
- Participación en campeonatos internacionales de atletismo
- Integrante de la selección mexicana de atletismo en pruebas de marcha