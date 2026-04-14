El nombre de Alejandra Ortega ha destacado dentro del atletismo mexicano por su participación en competencias internacionales y Juegos Olímpicos. Conoce quién es esta atleta y aquí te contamos sobre su vida, trayectoria y logros.

¿Quién es Alejandra Ortega?

Alejandra Ortega es una atleta mexicana que ha competido a nivel internacional y ha representado a México en los Juegos Olímpicos, incluyendo las ediciones de Río 2016 y Juegos Olímpicos de París 2024. A lo largo de su carrera ha participado en pruebas de 20 kilómetros marcha y ha formado parte de la selección nacional en distintos campeonatos.

¿Qué edad tiene Alejandra Ortega?

Alejandra Ortega nació el 8 de julio de 1994 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 31 años.

Alejandra Ortega, atleta olímpica mexicana (IG: @ale.ortegasolis)

¿Alejandra Ortega tiene esposo?

Alejandra Ortega no tiene esposo; sin embargo, se desconoce si tiene pareja, pues en sus redes sociales solo comparte fotografías de su carrera.

¿Qué signo zodiacal es Alejandra Ortega?

Al haber nacido el 8 de julio, Alejandra Ortega es Cáncer, signo que se caracteriza por ser emocional, tenaz e intuitivo.

¿Alejandra Ortega tiene hijos?

No, Alejandra Ortega no tiene hijos, pues se ha dedicado por completo a su carrera como atleta.

¿Qué estudió Alejandra Ortega?

Alejandra Ortega cuenta con una licenciatura en Administración de Negocios.

¿En qué ha trabajado Alejandra Ortega?

Alejandra Ortega se ha dedicado por completo a su carrera como atleta, destacando logros importantes, como: