El nombre de David Olvera ha resonado en México y el mundo tras imponer un récord nacional al nadar 85 kilómetros en mar abierto entre Cozumel y Cancún en abril de 2026.

Originario de San Luis Potosí, Olvera es especialista en aguas abiertas y ultradistancia, con hazañas que incluyen un Guinness World Record por rodear la isla de Manhattan en 2025.

Su trayectoria lo ha consolidado como uno de los nadadores más destacados del país, promotor de retos extremos y referente internacional en la disciplina.

¿Quién es David Olvera?

David Olvera es un nadador mexicano de aguas abiertas originario de San Luis Potosí, conocido por realizar travesías extremas en mar abierto y romper récords tanto nacionales como internacionales.

En abril del 2026, nadó 85 kilómetros entre Cozumel y Cancún en 16 horas y 48 minutos, imponiendo una nueva marca en México. Además, es especialista en natación de ultradistancia; el potosino ha destacado por retos extremos en aguas abiertas, incluyendo una marca mundial Guinness tras rodear la isla de Manhattan en solo 5 horas, 34 minutos y 58 segundos.

¿Qué edad tiene David Olvera?

Se desconoce la fecha de nacimiento de David Olvera; sin embargo, se sabe que tiene 26 años.

¿David Olvera tiene esposa?

No, de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, David Olvera no tiene pareja, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como nadador.

¿Qué signo zodiacal es David Olvera?

Al no conocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿David Olvera tiene hijos?

No, David Olvera no tiene hijos, pues a lo largo de su vida se ha enfocado en su carrera profesional.

¿Qué estudió David Olvera?

No hay información pública detallada sobre su formación académica; la mayor parte de su perfil público se centra en su carrera deportiva en natación de ultradistancia.

¿En qué ha trabajado David Olvera?

La carrera de David Olvera se centra en la natación, siendo profesional en aguas abiertas y ultradistancia, obteniendo logros como: