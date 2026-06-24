Te contamos quién es Karim López, el mexicano que jugará con los Grizzlies de Memphis en la NBA.

Este 23 de junio, Karim López hizo historia en la NBA al ser seleccionado por los Detroit Pistons y canjeado a los Grizzlies de Memphis.

¿Quién es Karim López?

Karim Hiram López Mondaca es una basquetbolista mexicano que juega de alero.

Actualmente, es considerado uno de los mejores prospectos extranjeros para jugar en la NBA.

Karim López (NBA México)

¿Cuántos años tiene Karim López?

Hoy en día, Karim López tiene 19 años de edad. Nació el 12 de abril de 2007, en Hermosillo, Sonora.

¿Quién es la esposa de Karim López?

Karim López no tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Karim López?

Por su fecha de nacimiento, Karim López pertenece al signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Karim López?

Karim López no tiene hijos.

¿Qué estudió Karim López?

Se sabe que Karim López se formó en el Colegio Muñoz de Hermosillo, Sonora.

¿En qué ha trabajado Karim López?

Karim López estuvo en las divisiones juveniles de España entre 2002 y 2024, formando parte del Club Joventut Badalona.

Después llegaría al CB Prat en la llamada Liga LEB Oro, lo que le permitiría debutar en la Liga Endesa Española con 16 años.

El jugador mexicano también continuaría su etapa profesional en el New Zealand Breakers de Australia.

Para 2024 debutaría con la Selección de baloncesto de México y participaría en el FIBA Olimpic Qualifying.

Karim López se declara para el Draft de la NBA 2026. (especial)

El mexicano Karim López jugará con los Grizzlies de Memphis en la NBA

Este 23 de junio se confirmó que el jugador Karim López fue seleccionado en la primer ronda del draft de la NBA.

El mexicano terminó siendo elegido con el pick 21 por los Detroit Pistons y después canjeado a los Grizzlies de Memphis.

Karim López es el primer mexicano seleccionado por el draft de la NBA desde el 2000 cuando Eduardo Nájera se sumó a los Houston Rockets.

Durante la temporada pasada, Karim López E anotó 11.9 puntos, consiguió 6.1 rebotes y ejecutó dos asistencias en promedio por partido, quedando en el top 10 de jugadores en robos y tapones de la liga con los New Zealand Breakers.