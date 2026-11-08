Dana White es conocido por ser un empresario de Estados Unidos que actualmente se desempeña como presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC) y quien hizo de la empresa una competencia internacional de artes marciales mixtas.

Para saber más de Dana White, aquí te compartimos detalles como:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Dana White?

Dana Frederick White Jr., es la segunda generación de su familia en llevar el nombre. Nacido en Manchester, Connecticut en Estados Unidos, pero viviendo parte de su vida en Las Vegas y Ware.

Los padres de Dana White son June White y Dana White Sr, siendo que tiene una hermana llamada Kelly White.

El camino de Dana White por el mundo del deporte comenzó cuando en la universidad fundó un programa de boxeo para los estudiantes dentro de su ciudad, lo que lo encaminó hacia la internacionalización de la UFC.

Sumado a ello, el empresario también fundó Dana White Enterprises en Las Vegas, dedicándose a dar clases de aeróbic en gimnasios de la ciudad, además de que comenzó a dirigir combates de artes marciales mixtas, (MMA por sus siglas en inglés).

La presidencia de Dana White en la UFC sucedió cuando se enteró que buscaban un comprador para la compañía, proyecto que planteó a un amigo de la infancia que era empresario. Él, su amigo Lorenzo Fertitta y el hermano de este, fueron quiénes compraron la empresa y lo colocaron como presidente.

Aunque en ese momento, Dana White tenía solo el 9% de la empresa que compró a la UFC, posteriormente fue sacado de la jugada tras una nueva compra por WME-IMG. Sin embargo, decidieron dejarlo de forma permanente como presidente.

Dana White, presidente de la UFC. (Nathan Posner/AFP / Anadolu via AFP)

La carrera triunfadora de Danna White por la UFC llevó a la creación de su biografía “Dana White, el rey de MMA”, producida por su madre.

Entre otros detalles, se sabe que es ateo aunque estudia a las religiones, le gusta Boston Red Sox y desde 2012 fue diagnosticado con la enfermedad de Ménière, un trastorno crónico que afecta al equilibrio y la audición por atacar al oído interno.

¿Qué edad tiene Dana White?

Dana White tiene 57 años de edad, pues nació el 28 de julio de 1969.

¿Quién es la esposa de Dana White?

La esposa de Dana White es Anne White, con quien está en matrimonio desde 1996.

¿Qué signo zodiacal es Dana White?

Dana White es del signo zodiacal de Leo, pues nació un 28 de julio.

Dana White, UFC. (Rob Kim/AFP / Getty Images via AFP)

¿Cuántos hijos tiene Dana White?

Dana White tiene tres hijos:

Dana White III de 25 años de edad

Aidan Charles White de 24 años de edad

Savannah White de 20 años de edad

¿Qué estudió Dana White?

Dana White estudió en Hermon School para luego asistir a Quincy College y a la Universidad de Massachusetts en Bostón, pero no logró concluir su carrera universitaria.

¿En qué ha trabajado Dana White?

Actualmente Dana White es presidente de la UFC. Sin embargo, participa en otros negocios como: