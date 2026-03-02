La FIFA y el Consejo de Paz firmaron un acuerdo de colaboración estratégica para potenciar la capacidad del futbol y ayudar en la recuperación, la estabilidad y el desarrollo de Gaza y otras zonas en conflicto.

El acuerdo, firmado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y el Consejo Ejecutivo de Paz de Gaza, establece un marco a largo plazo para construir un ecosistema futbolístico completo en Gaza.

Donald Trump e Infantino (Evan Vucci / AP)

¿En qué consiste el acuerdo de entre FIFA y el Consejo de Paz?

La primera fase del acuerdo entre FIFA y el Consejo de Paz consistirá en un programa de recuperación integral para Gaza, combinando la reconstrucción física con la activación social y económica.

El plan de infraestructuras incluye 50 mini campos de FIFA Arena ubicados en las proximidades de centros educativos y zonas residenciales.

Cinco campos de tamaño reglamentario en varios distritos.

Una moderna academia de la FIFA.

Un nuevo estadio nacional de 20 mil localidades.

Se busca además, crear puestos de trabajo, dar capacitación laboral y la participación de los jóvenes.

El impacto de los ataques de Israel en Gaza (MOHAMMED SABER / EFE)

Las fases de la recuperación impulsada por FIFA y el Consejo de Paz

Serán cuatro las fases en las que FIFA, presidida por Gianni Infantino y el Consejo de Paz ayudarán en la recuperación de Gaza.

Fase I: activación del entorno social (3-6 meses)

Instalación de 50 mini campos de FIFA Arena para crear espacios de juego seguros y accesibles.

Fase II: infraestructura profesional (12 meses)

Construcción de cinco campos de tamaño reglamentario, lo que propiciará la fundación de clubes locales organizados.

Fase III: academia de la FIFA (18-36 meses)

Construcción de un centro de excelencia que integre el deporte de élite y la educación, con alojamiento.

Fase IV: estadio nacional (18-36 meses)

Construcción de un estadio nacional de 20 mil localidades, en el que se puedan celebrar competiciones deportivas y actividades culturales.

¿Qué es el Consejo de Paz con el que FIFA firmó acuerdo?

El Consejo de Paz, entidad que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump presentó en el Foro Económico Mundial en enero de 2026, reúne instituciones y dirigentes internacionales.