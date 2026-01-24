José Miguel “Mochuelito” Torres es un boxeador profesional colombiano con una larga trayectoria en el boxeo, compitiendo desde principios de los 2000 en diversas partes del mundo. Continúa leyendo para conocer más acerca de su vida profesional.

¿Quién es José Miguel Torres?

José Miguel Torres Tafur, mejor conocido como “Mochuelito”, es un boxeador profesional colombiano originario de Magangué, Colombia. Ha competido durante más de dos décadas en el pugilismo profesional, principalmente en la división de pesos medianos/supermedianos, enfrentándose tanto en el circuito nacional como internacional.

¿Qué edad tiene José Miguel Torres?

José Miguel Torres nació el 5 de julio de 1979, por lo que actualmente tiene 46 años.

¿José Miguel Torres tiene esposa?

No hay información pública confiable sobre si José Miguel Torres está casado o tiene esposa, pues su vida personal no es pública.

¿Qué signo zodiacal es José Miguel Torres?

Al haber nacido el 5 de julio, su signo zodiacal es Cáncer, signo que se caracteriza por ser emocional, protector, sensible e intuitivo.

¿José Miguel Torres tiene hijos?

No existe información pública verificable sobre si José Miguel Torres tiene hijos o detalles sobre su vida familiar en fuentes.

¿Qué estudió José Miguel Torres?

No hay datos públicos ampliamente disponibles sobre su formación académica formal, pues la mayor parte de la información disponible se centra en su actividad como boxeador profesional.

¿En qué ha trabajado José Miguel Torres?

José Miguel Torres ha tenido una extensa trayectoria en el boxeo, con varias décadas de actividad profesional en el boxeo. Algunas características de su carrera: