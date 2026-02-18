Manny Pacquiao se niega a dejar el ring de boxeo de manera definitiva y volverá a él para hacer una exhibición el próximo 18 de abril de 2026.

El excampeón mundial superligero Ruslan Provodnikov, será el rival de Manny Pacquiao en una exhibición de 10 rounds en el peso welter.

La pelea será en el Thomas & Mack Center, que albergó varias peleas destacadas en la década de 1990 antes de la construcción del MGM Grand Garden Arena y, posteriormente, del T-Mobile Arena.

Manny Pacquiao vs Ruslan Provodnikov

Evento: Pelea de exhibición

Fecha: 18 de abril de 2026

Sede: Las Vegas, Nevada

Manny Pacquiao vuelve al ring de boxeo con 47 años de edad

Manny Pacquiao es considerado uno de los mejores boxeadores en la era moderna, y a los 47 años se aferra al ring del pugilismo.

El boxeador filipino regresará al cuadrilátero el 18 de abril para enfrentar al excampeón mundial superligero Ruslan Provodnikov en una exhibición de peso welter a 10 asaltos.

Manny Pacquiao peleó el 19 de julio de 2025, en la que es su cita más reciente en el ring antes de volver en el 2026 para hacer una exhibición.

El filipino Manny Pacquiao lanza un puñetazo contra el mexico-estadounidense Mario Barrios en una pelea por el cetro welter, realizada el sábado 19 de julio de 2025 (AP Foto/John Locher) (John Locher / AP)

¿Cómo le fue a Manny Pacquiao en su anterior pelea de boxeo?

El campeón welter del Consejo Mundial de Boxeo, Mario Barrios, derrotó a Manny Pacquiao por decisión dividida.

Dos de los jueces dictaminaron un empate y Max DeLuca le dio a Mario Barrios la victoria de 115-113 ante Manny Pacquiao

La derrota dejó el récord de Pacquiao en 62-9-2

¿Qué significa para Manny Pacquiao volver a pelear en Las Vegas?

Las Vegas, Nevada es la sede más importante en la historia del boxeo, así que volver a pelear ahí es muy especial para Manny Pacquiao.

El objetivo para Manny Pacquiao es regresar para darle una gran pelea “estoy listo”.