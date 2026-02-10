Emiliano Vargas, boxeador mexicano profesional, se presentó en el Super Bowl 2026 como parte del show de medio tiempo de Bad Bunny.

Emiliano Vargas es hijo del exbicampeón mundial de peso superwélter Fernando Vargas, quien, además de ser un referente de la disciplina en las décadas pasadas, funge como su entrenador.

¿Quién es Emiliano Vargas?

Emiliano Vargas, también conocido como “El General”, nació en California, Estados Unidos, el 16 de abril de 2004.

En su etapa amateur logró 110 victorias y solo 10 derrotas, incluyendo títulos nacionales en Estados Unidos antes de debutar en el boxeo profesional a los 18 años.

Su debut fue en mayo de 2022 con un nocaut, resultado que impulsó su proyección tras firmar un contrato con Top Rank y competir en escenarios internacionales.

A Emiliano Vargas se le reconoce, en particular, por el gancho al hígado, una técnica familiar que ya ha influido en varios de sus combates.

¿Qué deporte practica Emiliano Vargas?

Emiliano Vargas es boxeador profesional.

¿Qué edad tiene Emiliano Vargas?

Emiliano Vargas, boxeador mexicano, tiene 21 años de edad.

¿Emiliano Vargas está casado?

Emiliano Vargas mantiene su vida sentimental actual en privado, por lo que se desconoce si tiene pareja o está casado.

¿Qué signo zodiacal es Emiliano Vargas?

El boxeador mexicano Emiliano Vargas es del signo zodiacal de Aries, debido a que su fecha de nacimiento es el 16 de abril de 2004.

¿Emiliano Vargas tiene hijos?

No. Emiliano Vargas no tiene hijos, o al menos no se conoce públicamente un dato al respecto.

Emiliano Vargas es hijo del exbicampeón mundial de peso superwélter Fernando Vargas. (captura)

¿Qué estudió Emiliano Vargas?

Emiliano Vargas no ha cursado estudios universitarios formales destacados, ya que ha enfocado su vida profesional en el boxeo desde su infancia.

Principales logros de Emiliano Vargas