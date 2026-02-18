Manny Pacquiao es un legendario boxeador profesional y político de Filipinas, considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos por su récord de títulos en múltiples divisiones. Además de su carrera deportiva, incursionó en la política como legislador y senador de su país, y continúa siendo una figura influyente tanto dentro como fuera del ring.

¿Quién es Manny Pacquiao?

Emmanuel Dapidran Pacquiao Sr., “Manny Pacquiao”, es un boxeador profesional filipino y ex político nacido en Filipinas. Es reconocido mundialmente por ser el único boxeador en la historia que ha ganado títulos mundiales en ocho distintas divisiones de peso, lo que lo convierte en una de las figuras más exitosas y populares en la historia del boxeo.

Además, Pacquiao incursionó en la política de Filipinas como senador, llevando su carrera a otro nivel.

¿Qué edad tiene Manny Pacquiao?

Manny Pacquiao nació el 17 de diciembre de 1978 en Kibawe, Filipinas, por lo que actualmente tiene 47 años.

¿Manny Pacquiao tiene esposa?

Sí, desde 1999 Manny Pacquiao está casado con Jinkee Pacquiao.

Manny Pacquiao, boxeador y político de Filipinas (ig: @mannypacquiao)

¿Qué signo zodiacal es Manny Pacquiao?

Al haber nacido el 17 de diciembre, Pacquiao es Sagitario, signo que se caracteriza por ser optimista, aventurero y directo.

¿Manny Pacquiao tiene hijos?

Sí, Manny Pacquiao tiene cinco hijos junto a su esposa: Emmanuel Jr. “Jimuel” Pacquiao y Micheal Stephen Pacquiao son los más grandes y han incursionado en el medio, por lo que se conocen más detalles sobre ellos.

¿Qué estudió Manny Pacquiao?

Manny Pacquiao tiene una licenciatura en Ciencias Políticas con especialización en administración del gobierno local, por la Universidad de Makati en Filipinas.

¿En qué ha trabajado Manny Pacquiao?

Manny Pacquiao se ha desempeñado como boxeador profesional y como político en Filipinas, destacando momentos como:

Inició su carrera profesional en 1995 y logró 12 títulos mundiales en ocho divisiones de peso, un récord histórico en el deporte

Fue nombrado Boxer of the Decade (Boxeador de la Década) por varias organizaciones y es reconocido como uno de los mejores peleadores “pound-for-pound” de la historia

En 2025 fue inducido al International Boxing Hall of Fame (Salón de la Fama del Boxeo

2010: Fue elegido como representante del distrito de Sarangani en la Cámara de Representantes de Filipinas

2013: Reelegido como representante del distrito de Sarangani en la Cámara de Representantes de Filipinas

2016: Senador de Filipinas

Además del boxeo y la política, ha participado en programas de televisión, películas y actividades filantrópicas, y ha fundado ligas deportivas como la Maharlika Pilipinas Basketball League.