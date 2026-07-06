Te contamos quién es Robert Harrison, el Presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol (APF) en este Mundial 2026.

El futbol en Paraguay de los últimos tiempos no se puede entender actualmente sin hablar de Robert Harrison.

¿Quién es Robert Harrison?

Robert Alexis Luis Harrison Paleari es un empresario y ejecutivo de fútbol paraguayo.

Desde 2016 preside la Asociación Paraguaya de Futbol (APF).

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol (@rharrisonp / Instagram)

¿Qué edad tiene Robert Harrison?

Robert Harrison tiene 52 años de edad. Nació el 27 de agosto de 1973.

¿Quién es la esposa de Robert Harrison?

Robert Harrison está casado con Patricia Campos.

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol (@rharrisonp / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Robert Harrison?

Robert Harrison pertenece al signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Robert Harrison?

Robert Harrison tiene cuatro hijos.

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol (@rharrisonp / Instagram)

¿Qué estudió Robert Harrison?

Robert Harrison es licenciado en Ciencias Contables y Administración de Empresas de la Universidad de Columbia del Paraguay.

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol (@rharrisonp / Instagram)

¿En qué ha trabajado Robert Harrison?

La carrera de Robert Harrison comenzó como miembro del Departamento de Equipos Juveniles de la APF de 1998 a 2007.

Para el 2000 llegaría como directivo del Club Nacional y de 2002 a 2004 fue vicepresidente; en 2006, presidente del equipo.

Hacia 2015 entró el comité ejecutivo de la APF y un año después fue nombrado presidente, tras vencer a Federico Acosta.

Durante la gestión de Robert Harrison se crearon la Copa Paraguay en 2018 y la Supercopa Paraguay 2019 .

También encabezó el comité organizador de la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA que se organizó en Paraguay.

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol (@rharrisonp / Instagram)

Robert Harrison igualmente es director del Consejo de Conmebol y miembro del Comité Organizador de Competiciones de FIFA.

En 2023 fue reelegido como presidente de la APF. Además, creó nuevos torneos como la Copa EFE, Copa Paraguay FEM y Supercopa FEM.

Como empresario es accionista y director de varias empresas como Laboratorios Quimfa, Seguro Santa Clara e Industrias Gráficas Nobel.