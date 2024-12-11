La FIFA ha confirmado las sedes para el Mundial 2030 y para sorpresa de muchos, Argentina será uno de los países que albergarán los partidos.

Fue en el Congreso Extraordinario de la FIFA donde anunciaron las sedes de las próximas copas del mundo en las que países como Argentina, España, Portugal y entre otros más será los anfitriones.

“Es un gran placer anunciarles que la celebración de los partidos de conmemoración de centenario serán organizados conjuntamente por Uruguay, Argentina y Paraguay. Muchas felicidades”, comunicó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

¿En qué países se jugará el Mundial 2030?

La FIFA anunció que España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales para el Mundial 2030 y Argentina, Paraguay y Uruguay recibirán los partidos inaugurales.

El Mundial 2030 se llevará a cabo en el mes de junio en tres continentes: África, Europa y Sudamérica y el estadio Monumental de Argentina será uno de los inmuebles que recibirá uno de los partidos del torneo.

Esta será la primera vez que se dispute un mundial en seis países diferentes pues también se estará celebrando el centenario del torneo, cuya primera edición se llevó a cabo en Uruguay en 1930.

“En 2030 se cumplirán 100 años desde que se celebró la primera Copa del Mundo en Uruguay, ¿qué mejor manera de celebrar esta ocasión que celebrar un Mundial en 6 países, 3 continentes, con 104 partidos que serán épicos. El Mundo se va a parar para celebrar el centenario del mundial y en 2034 celebraremos el primer Mundial del nuevo centenario y una Copa Mundial espectacular”, declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Introducing the hosts for the next two editions of the @FIFAWorldCup! 🏆



Morocco, Portugal and Spain will host in 2030, with centenary celebration matches in Argentina, Paraguay and Uruguay.



Four years later, Saudi Arabia will host the FIFA World Cup 2034™. pic.twitter.com/WdOEdNEVxH — FIFA (@FIFAcom) December 11, 2024

¿En dónde será el Mundial 2034?

Este miércoles, la FIFA anunció los países que serán anfitriones para el Mundial 2030 y también confirmó quien será el que reciba el Mundial 2034.

Para el Mundial 2034, Arabia Saudí será la sede en la que se celebrará este torneo y ofrecerá 15 estadios en cinco ciudades, las cuales son: Riad, Yeda, Jobar, Abha y Neom.

Por otro lado, Estados Unidos, México y Canadá se están preparando para recibir al Mundial 2026 que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.