Las eliminatorias rumbo al Mundial 2030 cambiarán para los países sudamericanos sede del torneo.

Así lo confirmó Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol (APF).

“A pesar de estar clasificados, todos vamos a jugar las eliminatorias 2030 para un futuro torneo que se va a jugar contra los europeos” Robert Harrison, presidente de la APF

De acuerdo con Robert Harrison, el torneo contra equipos europeos se asignará según el lugar la tabla de clasificación que obtengan Argentina, Paraguay y Uruguay en Conmebol.

Selecciones que tendrán un partido del Mundial 2030 cada uno en el marco del centenario de la justa futbolística.

Eliminatorias cambiarán rumbo al Mundial 2030

El próximo Mundial 2030 se jugará en España, Marruecos y Portugal como principales anfitriones; aunque Argentina, Paraguay y Uruguay también serán sedes.

Lo que hará que las eliminatorias del Mundial 2030 se modifiquen, obligando a que los países sudamericanos las jueguen pese a tener su boleto asegurado.

En caso de que Argentina, Paraguay y Uruguay terminen en cuarto o quinto de sus eliminatorias, podrán enfrentarse a selecciones de la talla de España o Alemania.

Mundial 2030 (Michelle Rojas)

Según detalló el presidente de la APF, el factor económico será muy importante dentro de esa competencia.

No obstante, faltan más detalles por conocer sobre el torneo que enfrentará a Europa contra Sudamérica.

El Mundial 2026 dejó en claro la rivalidad que hay entre Conmebol y UEFA, por lo que un futuro torneo generará altas expectativas rumbo al siguiente torneo de la FIFA.

Prueba de ello han sido los partidos de Paraguay con Alemania que terminó en la derrota de los dirigidos de Julian Nagelsmann ante la selección guaraní.