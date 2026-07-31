Ex futbolista, narrador y comentarista mexicano es como Raúl Orvañanos es conocido en el medio del deporte en la televisión y radio de México.

Pero ¿quién es Raúl Orvañanos? A continuación te decimos todo sobre el ex futbolista, narrador y comentarista mexicano.

¿Quién es Raúl Orvañanos?

Raúl Orvañanos ex futbolista, narrador y comentarista mexicano que nació el 14 de abril de 1947 en la Ciudad de México.

El ex futbolista, Raúl Orvañanos es considerado pionero en la narración deportiva en México.

¿Quién es Raúl Orvañanos? Ex futbolista, narrador y comentarista mexicano (Especial)

¿Qué edad tiene Raúl Orvañanos, ex futbolista, narrador y comentarista mexicano?

Raúl Orvañanos, ex futbolista, narrador y comentarista mexicano tiene 79 años de edad.

¿Quién es la esposa de Raúl Orvañanos?

Raúl Orvañanos estuvo casado con la célebre primera actriz mexicana Lucía Guilmáin, quien falleció en 2021.

¿De qué signo zodiacal es Raúl Orvañanos, ex futbolista, narrador y comentarista mexicano?

Aries es el signo zodiacal al que pertenece Raúl Orvañanos.

¿Cuántos hijos tiene Raúl Orvañanos?

Raúl Orvañanos y Lucía Guilmáin tuvieron un hijo Raúl Orvañanos Jr., de 58 años, también fue portero profesional y militó en clubes como Cruz Azul y Necaxa.

¿Qué estudió Raúl Orvañanos, ex futbolista, narrador y comentarista mexicano?

Se desconoce si Raúl Orvañanos tiene estudios universitarios.

¿En qué ha trabajado Raúl Orvañanos?

En su juventud, Raúl Orvañanos fue futbolista, se desempeñó como portero, por lo que formó parte de:

Club América, fue de las fuerzas básicas

Atlante, debutó en primera división y jugó la mayor parte de su carrera de 1963 a 1970

Atlético Español entre 1971 y 1972

Ya como narrador y comentarista, Raúl Orvañanos se desarrolló en: