Pedro Hernández Calderón, conocido como “Tabla” Hernández, es un exfutbolista mexicano que se desempeñó como guardameta en equipos como Santos Laguna, Atlas, Necaxa e Irapuato.

Su nombre volvió a aparecer en las noticias tras ser detenido el 4 de noviembre de 2026 en Laredo, Texas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de presuntamente participar en una red de tráfico internacional de relojes de lujo falsificados, mediante un negocio de importación y exportación.

¿Quién es Pedro Hernández Calderón?

Pedro Hernández Calderón es un exfutbolista mexicano que jugó como portero en distintos clubes del futbol nacional. Es conocido principalmente por su paso por Santos Laguna, Atlas y Necaxa, equipo con el que formó parte de una plantilla campeona.

Comenzó su carrera profesional en 2003 con Delfines de Coatzacoalcos, en la entonces Primera A. En diciembre de 2005 debutó en la Primera División con Santos Laguna. Posteriormente jugó para Atlas y Necaxa, antes de cerrar su trayectoria con Irapuato en 2012.

¿Qué edad tiene Pedro Hernández Calderón?

Pedro Hernández Calderón tiene 45 años. Nació el 21 de junio de 1981 en Guadalajara, Jalisco.

¿Pedro Hernández Calderón tiene pareja?

Pedro Hernández Calderón no ha hecho pública información reciente sobre una relación sentimental, por lo que se desconoce si actualmente tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Pedro Hernández Calderón?

Pedro Hernández Calderón nació el 21 de junio, fecha que corresponde al signo de Cáncer en el zodiaco occidental.

Este signo pertenece al elemento agua y suele asociarse con características como la sensibilidad, la intuición y la protección familiar.

¿Pedro Hernández Calderón tiene hijos?

No hay información pública verificable que confirme si Pedro Hernández Calderón tiene hijos.

¿Qué estudió Pedro Hernández Calderón?

No se encontraron fuentes públicas verificables que documenten estudios universitarios, posgrados o diplomados de Pedro Hernández Calderón.

La información disponible sobre su formación está relacionada principalmente con su desarrollo deportivo y su paso por las fuerzas básicas del Club Atlas.

¿En qué ha trabajado Pedro Hernández Calderón?

Pedro Hernández Calderón desarrolló su carrera profesional como guardameta en el futbol mexicano. Después de retirarse en 2012, su nombre volvió a aparecer en el ámbito público por una actividad empresarial que forma parte de la acusación presentada en su contra por autoridades estadounidenses.

Su trayectoria incluye los siguientes equipos y actividades: