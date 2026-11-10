Pedro Hernández Calderón, exportero mexicano del Atlas, Santos Laguna y Necaxa, fue detenido en Texas, Estados Unidos, por su presunta participación en el tráfico internacional de relojes falsificados de lujo.

La Fiscalía estadounidense sostiene que habría utilizado un negocio de importación y exportación para recibir las piezas en Laredo y enviarlas posteriormente a compradores ubicados en México.

La denuncia calcula que los productos alcanzarían un valor de 5.4 millones de dólares si fueran auténticos; de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

¿De qué acusan a Pedro Hernández Calderón en Estados Unidos?

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Pedro Hernández Calderón permanece actualmente bajo custodia mientras avanza el proceso penal en su contra.

Las autoridades identificaron envíos realizados entre junio de 2025 y octubre de 2026, además de fotografías, comunicaciones y registros relacionados con la presunta operación.

Relojes democisados a Pedro Hernández Calderón en Estados Unidos (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

La investigación comenzó después de que el 5 de octubre fueran decomisados cuatro relojes falsificados en Anchorage, Alaska, cuyo destino era un almacén ubicado en Laredo.

A partir de ese aseguramiento, autoridades de Alaska y Texas coordinaron acciones para rastrear la mercancía e identificar a las personas presuntamente responsables de distribuirla.

Según la denuncia, Pedro Hernández Calderón dirigía el negocio que recibía los relojes en Texas y posteriormente los enviaba a clientes ubicados en territorio mexicano.

Representantes de los fabricantes de relojes de lujo revisaron las piezas y confirmaron que eran falsificaciones, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.

El caso es investigado por HSI, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Postal; el fiscal federal adjunto Thomas Sekula está a cargo.