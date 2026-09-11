George Desmond Kamurasi ha llamado la atención internacional no solo por su actividad en el futbol inglés, sino también por su vínculo con una de las familias reales más relevantes de Uganda.

El arquero y capitán del SE Dons FC combina su faceta deportiva con la creación de contenido digital, manteniendo presencia constante en redes sociales.

Aunque no logró dar el salto al futbol profesional de élite, construyó una trayectoria ligada al deporte desde temprana edad.

Su historia mezcla tradición monárquica, formación internacional y una carrera desarrollada en el futbol semiprofesional británico.

George Desmond Kamurasi (@big_gkam)

¿Quién es George Desmond Kamurasi?

George Desmond Kamurasi es el capitán y portero del club SE Dons FC, un equipo del sureste de Londres que compite en la novena división del fútbol inglés.

Curiosamente George Desmond Kamurasi es hijo del príncipe George Desmond “Jimmy” Mugenyi, nieto del rey George Kamurasi Rukidi III y primo de Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, quien murió recientemente.

¿Qué edad tiene George Desmond Kamurasi?

George Desmond Kamurasi tiene 36 años. Nació el 28 de agosto de 1990 en Uganda.

¿Quién es la esposa de George Desmond Kamurasi?

Su esposa es Abbey Rooke, una mujer británica a quien conoció durante su estancia en Reino Unido.

George Desmond Kamurasi y Abbey Rooke (@big_gkam)

¿Qué signo zodiacal es George Desmond Kamurasi?

Al haber nacido el 28 de agosto de 1990, George Desmond Kamurasi es del signo de Virgo.

¿Cuántos hijos tiene George Desmond Kamurasi?

George Desmond Kamurasi y Abbey Rooke tienen un hijo, cuya identidad es desconocida; aunque constantemente acompaña a su padre en los partidos.

¿Qué estudió George Desmond Kamurasi?

George Desmond Kamurasi estudió en Reino Unido, aunque no hay detalles del grado académico que alcanzó. En cuanto a su formación deportiva, asistió a la Academia Nike en Londres.

George Desmond Kamurasi (@big_gkam)

¿En qué ha trabajado George Desmond Kamurasi?

Aunque nunca ha dado el salto profesional, George Desmond Kamurasi no se ha alejado del ámbito deportivo; aunque también ha iniciado una carrera como creador de contenido.

Actualmente se desempeña como portero y capitán del SE Dons FC en la novena división de Inglaterra, participando en torneos como la FA Cup.

Siendo la cara del equipo, lo cual también aprovecha para crear toda clase de contenido en sus redes sociales.

En su juventud, tras formarse en la Academia Nike, llegó a entrenar en las instalaciones del FC Barcelona bajo la supervisión de Pep Guardiola.