Tigres ya trabaja en una profunda reestructuración rumbo al Clausura 2027 y uno de los nombres que más fuerza ha cobrado para encabezar el proyecto es el de Santiago Baños.

El actual presidente deportivo del Club América aparece entre los principales candidatos para asumir la dirección del conjunto regiomontano tras una temporada decepcionante encabezada por Carlos Emilio González.

Su experiencia en la construcción de equipos campeones y los cambios que atraviesa la institución felina han alimentado las versiones sobre una posible llegada que podría sacudir el panorama directivo de la Liga MX.

Santiago Baños, presidente de Club América. (Miguel Ponton / Mexsport)

Santiago Baños tiene contrato vigente con el Club América

Santiago Baños renovó como directivo del Club América y tiene contrato vigente hasta el año 2029, por lo que en caso de que Tigres decida contratar al directivo mexicano, habría que resolver su cláusula de salida.

Los rumores de un cambio de aires también coinciden con los movimientos directivos internos impulsados por Ferran Reverter en la Controladora Deportiva Águilas. Esto ha provocado especulaciones previas sobre modificaciones en el rol o la permanencia de Baños en la institución.

Tigres se quedó fuera de la Liguilla del Apertura 2026 (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

Otras opciones para la presidencia del Club Tigres

Además de Santiago Baños, quien suma en su palmarés cuatro títulos de Liga MX en el América, la directiva de Tigres evalúa otros perfiles para ser su nuevo presidente.

En la baraja de Tigres aparece Santiago San Román, actual directivo del Toluca, y recientemente se vio a Pavel Pardo en un partido de Tigres.

Se sabe que Tigres ya sondeó a Santiago Baños, quien se mostró interesado en cambiar de rumbos, luego de haber perdido fuerza en las decisiones del Club América.