Oussama Benbot es un portero profesional argelino que juega para el USM Alger en la Primera División de Argelia y en la selección nacional de su país.

En su trayectoria a nivel de clubes, ha destacado logrando múltiples títulos importantes, a nivel selección ha sido convocado para la Copa Africana de Naciones 2023 y el Mundial 2026.

Oussama Benbot, portero de Argelia (@oussama.benbot / Instagram )

¿Quién es Oussama Benbot, portero de Argelia?

Oussama Benbot nació el 11 de octubre de 1994 en Aïn M’lila, Argelia, es un futbolista profesional que se desempeña como portero.

Actualmente milita en el USM Alger de la Primera División de Argelia y es miembro de la selección nacional de Argelia para el Mundial 2026.

La participación de Oussama Benbot en el Mundial 2026 ha dejado dudas, por lo que ha sido muy criticado por la prensa de Argelia.

¿Cuántos años tiene Oussama Benbot, portero de Argelia?

Oussama Benbot tiene 31 años de edad.

¿Quién es la esposa de Oussama Benbot, portero de Argelia?

No hay información pública acerca de si Oussama Benbot se encuentra casado.

Aunque en su biografía oficial de Instagram incluye el emoji de un anillo, lo que ha hecho pensar a sus seguidores que se encuentra casado o en una relación formal.

Oussama Benbot mantiene su vida familiar y privada y no ha compartido fotos, etiquetas ni detalles que revelen quién es su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Oussama Benbot, portero de Argelia?

Oussama Benbot es del signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Oussama Benbot, portero de Argelia?

No hay información pública sobre si Oussama Benbot tiene hijos.

Oussama Benbot, portero de Argelia (@oussama.benbot / Instagram )

¿Qué estudió Oussama Benbot, portero de Argelia?

Oussama Benbot ha dedicado su vida profesional a formarse como futbolista.

¿En qué ha trabajado Oussama Benbot, portero de Argelia?

Oussama Benbot ha desarrollado toda su carrera en el futbol de su país. Tras formarse en el AS Aïn M’lila, debutó profesionalmente en 2014. Su recorrido incluye los siguientes equipos:

US Chaouia (2014–2016).

USM Bel Abbès (2016).

DRB Tadjenanet (2017).

AS Aïn M’lila (2017–2018).

JS Kabylie (2018–2021).

USM Alger (2021–presente): Se unió en agosto de 2021 y ha renovado su contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Aunque fue convocado por primera vez en mayo de 2023, su debut oficial con la selección de Argelia se produjo el 3 de mayo de 2025 en un partido contra Gambia.

Ha formado parte de las plantillas de Argelia en las Copas Africanas de Naciones de 2023 y 2025, además de ser convocado para el Mundial 2026.

En el Mundial 2026, Oussama Benbot protagonizó una controversia en la portería argelina.

Tras el bajo rendimiento de Luca Zidane en los primeros partidos, el técnico Vladimir Petkovic le otorgó la titularidad a Benbot en el tercer encuentro de la fase de grupos contra Austria (3-3).

No obstante, su desempeño fue cuestionado por la prensa local, que afirmó que “no superó el examen”, dejando en duda quién será el titular para el crucial enfrentamiento de dieciseisavos de final ante Suiza.