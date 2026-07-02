Granit Xhaka es un futbolista suizo de origen kosovar-albanés que se desempeña como mediocampista del Sunderland A. F. C. y capitán de la Selección de Suiza.

Es considerado uno de los jugadores más importantes del futbol suizo contemporáneo gracias a su liderazgo, capacidad de recuperación y precisión en la distribución del balón.

En 2026, Granit Xhaka se mantiene como una de las figuras de Suiza durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que continúa liderando al combinado helvético tras su regreso al futbol inglés con el Sunderland, luego de conquistar importantes títulos con el Bayer Leverkusen.

¿Quién es Granit Xhaka?

Granit Xhaka es un mediocampista suizo reconocido por su personalidad dentro del campo, liderazgo y calidad técnica.

Formado en las categorías inferiores del FC Basilea, desarrolló una exitosa carrera en algunos de los clubes más importantes de Europa.

A lo largo de su trayectoria ha militado en Borussia Mönchengladbach, Arsenal, Bayer Leverkusen y Sunderland, además de consolidarse como uno de los máximos referentes históricos de la Selección de Suiza, con la que ha disputado múltiples Copas del Mundo y Eurocopas.

¿Qué edad tiene Granit Xhaka?

Granit Xhaka tiene 33 años. Nació el 27 de septiembre de 1992 en Basilea, Suiza.

¿Granit Xhaka tiene pareja?

Sí. Granit Xhaka está casado con Leonita Xhaka desde 2017.

¿Qué signo zodiacal es Granit Xhaka?

Granit Xhaka nació el 27 de septiembre, por lo que su signo zodiacal es Libra. Este signo pertenece al elemento Aire y suele relacionarse con cualidades como el equilibrio, la diplomacia y la capacidad para liderar mediante el diálogo.

¿Granit Xhaka tiene hijos?

Sí. Granit Xhaka y Leonita Xhaka tienen dos hijas.

¿Qué estudió Granit Xhaka?

Desde muy joven, Granit Xhaka enfocó su formación en el futbol profesional dentro de las academias del FC Basilea.

¿En qué ha trabajado Granit Xhaka?

Granit Xhaka es reconocido internacionalmente por su trayectoria como futbolista profesional, tanto en clubes europeos de primer nivel como en la Selección de Suiza.