Oliver Bearman es un piloto británico de automovilismo que compite en la Fórmula 1 como titular del equipo Haas F1 Team. Se ha consolidado como una de las promesas más destacadas del deporte motor tras su debut en la máxima categoría en 2024.

En la temporada 2026, Bearman ha llamado la atención por su sólido arranque con Haas, sumando puntos en las primeras carreras y posicionándose entre los mejores del campeonato.

¿Quién es Oliver Bearman?

Oliver Bearman es un piloto británico que ganó notoriedad tras debutar en la Fórmula 1 en 2024 con Scuderia Ferrari, donde sustituyó a Carlos Sainz Jr. en el Gran Premio de Arabia Saudita y logró un destacado séptimo lugar.

Su carrera incluye títulos en Fórmula 4 italiana y alemana en 2021, así como un tercer lugar en la FIA Fórmula 3 en 2022 con Prema Racing. Desde 2025 es piloto titular de Haas, donde continúa su desarrollo en la élite del automovilismo.

¿Qué edad tiene Oliver Bearman?

Oliver Bearman nació el 8 de mayo de 2005, por lo que en 2026 tiene 20 años.

¿Oliver Bearman tiene pareja?

Sí, mantiene una relación con Alicia Stent-Torriani, quien ha sido vista acompañándolo en distintos Grandes Premios.

¿Qué signo zodiacal es Oliver Bearman?

Su signo zodiacal es Tauro, asociado con la constancia, disciplina y determinación, cualidades clave en el alto rendimiento deportivo.

¿Oliver Bearman tiene hijos?

No, Oliver Bearman no tiene hijos.

¿Qué estudió Oliver Bearman?

Realizó sus estudios en la Grammar School Eduardo VI en Reino Unido hasta los 16 años, antes de enfocarse de lleno en su carrera dentro del automovilismo profesional.

¿En qué ha trabajado Oliver Bearman?

Oliver Bearman ha construido una carrera ascendente desde el karting hasta la Fórmula 1, destacando en cada categoría.